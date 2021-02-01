Флаг до этого на несколько дней разместили в Крымском доме в Киеве, все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания.
Активисты на админгранице в Херсонской области запустили в сторону оккупированного Россией Крыма флаг Украины с посланиями для крымчан, сообщают Крым.Реалии.
Акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова, пишет korrespondent.net.
Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака. До этого его на несколько дней разместили в Крымском доме в Киеве. Все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают проживать на территории полуострова.
Во вторник, 23 февраля, флаг принесли к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщения и народные депутаты.
Сам флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева.