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В сторону Крыма запустили украинский флаг

В сторону Крыма запустили украинский флаг

Флаг до этого на несколько дней разместили в Крымском доме в Киеве, все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания.

Активисты на админгранице в Херсонской области запустили в сторону оккупированного Россией Крыма флаг Украины с посланиями для крымчан, сообщают Крым.Реалии.

Акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова, пишет korrespondent.net.

Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака. До этого его на несколько дней разместили в Крымском доме в Киеве. Все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают проживать на территории полуострова.

Во вторник, 23 февраля, флаг принесли к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщения и народные депутаты.

Сам флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева.

korrespondent.net
  • Вчера, 17:30
  • DTV
  • Просмотров: 58
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