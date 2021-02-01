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В Молдове набирает ход новый вид автомошенничества

В Молдове набирает ход новый вид автомошенничества

В последнее время в Молдове набирает ход новый вид мошенничества, связанный с автомобилями. Мы не можем пока вам сказать, сколько людей пострадали от действий мошенников, но объявления характерного формата появляются на молдавских сайтах, посвященных продажам, регулярно.

Суть вот в чем - появляется объявление с весьма заманчивой ценой автомобиля, порой практически в два раза ниже рыночной. Приводится объяснение - дескать, хозяин автомобиля застрял за границей, не может приехать в Молдову из-за различных ограничений, и потому, отчаявшись, продает автомобиль по бросовой цене. Суть риска в том, что при этом уточняется - он не может ни оформить документы, ни хотя бы выписать доверенность. Все это обещается "сделать позже", при случае, пишет bloknot-moldova.md.

Привлеченный очень низкой ценой, покупатель "загорается" и при этом его критическое мышление становится несколько уязвимым. Он уже не думает о том, что на самом деле, даже находясь за границей, любой гражданин Молдовы может оформить любую доверенность прямо в посольстве или консульстве нашей страны. Стоит это буквально 100-200 евро, так что зачем ему терять половину стоимости машины - вопрос риторический, которым обязательно следовало бы задаться любому желающему "клюнуть" на низкую цену.

Какие могут быть последствия покупки автомобиля с рук у человека, который не является владельцем автомобиля и не получить при этом никакого документа? Паспорт или его копия в этом случае не являются 100-процентной гарантией, потому что они, попросту, могут быть фальшивыми.

И, скорее всего, в таком случае вы вскоре останетесь вообще без автомобиля - и без денег, разумеется. Юридический хозяин автомобиля просто сообщит в полицию об угоне автомобиля - и тогда вы не сможете доказать, что купили его.

Автомобиль могут забрать и иным путем - например, при копии ключа, "хозяин" купленного вами автомобиля просто придет за ним и уедет - и, опять-таки, вы ничего не докажете. В общем, купля автомобиля без оформления необходимых документов - это игра в "русскую рулетку".

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 17:32
  • DTV
  • Просмотров: 68
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