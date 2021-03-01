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На планете произошло более сотни землетрясений за день

На планете произошло более сотни землетрясений за день

Власти Перу, Чили, Франции и Новой Зеландии призвали граждан, проживающих вблизи побережья, эвакуироваться из-за угрозы цунами.

Почти полторы сотни землетрясений произошли по всей территории земного шара в четверг, 4 марта. Сильнейшие из них - магнитудами от 7,3 до 8,1 - зафиксированы у берегов Новой Зеландии. Объявлена угроза цунами, передает korrespondent.net

Так, по данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки разной силы ощущались в Испании, Китае, Японии, Греции, Западной Турции, Исландии, Никарагуа, Новой Зеландии и других странах.

На планете произошло более сотни землетрясений за день

В связи с этим власти Перу, Чили, Франции, Австралии и Новой Зеландии призвали граждан, проживающих вблизи побережья, эвакуироваться из-за угрозы цунами.

Тем временем, по данным СМИ, американские сейсмологи сообщили о первом цунами - волны высотой 0,03 метра были зафиксированы в районе Нукуалофа, столицы тихоокеанского королевства Тонга.

Это цунами возникло после сильнейшего землетрясения силой 8,1 балла в Тихом океане. Для ряда других новозеландских государств объявлена угроза волн высотой от одного до трех метров.

korrespondent.net
  • Сегодня, 11:39
  • DTV
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