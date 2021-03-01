Российская вакцина Sputnik-V может попасть в Молдову через местную частную компанию.
Такое заявление сделал врио премьер-министра Аурелиу Чокой. И поскольку вакцина Sputnik-V будет импортироваться по коммерческой линии, то и получить ее можно будет только за деньги.
- Вакцина Sputnik-V, которая будет импортироваться в Республику Молдова по коммерческой линии, например, частными компаниями или компанией, которая подала документы на регистрацию в Агентство по лекарствам для Sputnik-V. Очевидно, что это торговая цепочка, - заявил врио премьер-министра в интервью для Europa Libera, передает bloknot-moldova.md.
Временный глава правительства также отметил, что приобретение данной вакцины государством все еще не определено, поскольку она должна быть одобрена. Однако в случае закупки государством, вакцина Sputnik-V, как и другие препараты (Pfizer, AstraZeneca), будет доступна для граждан Республики Молдова бесплатно.
- Все вакцины, которые будут куплены на деньги из бюджета Республики Молдова, все они будут доступны бесплатно для граждан нашей страны, - подчеркнул Чокой.
Врио премьера также подтвердил, что медицинская система работает на пределе возможностей.
- Это правда, сейчас на наши больницы оказывается огромная нагрузка из-за очень большого количества инфекций, и не столько из-за количества инфекций, сколько из-за очень большого количества серьезных и очень серьезных случаев, - пояснил он. bloknot-moldova.md