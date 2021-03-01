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Министр иностранных дел ПМР провел общение с руководителями и представителями дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова

Министр иностранных дел ПМР провел общение с руководителями и представителями дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова

В ходе мероприятия, прошедшего в онлайн режиме, Виталий Игнатьев детально проинформировал собеседников о кризисной ситуации в области автомобильного транспорта, усугубившейся вследствие анонсированного Молдовой и Украиной запрета на передвижение транспортных средств с приднестровскими номерными знаками. Были освещены проблемные аспекты и искусственные барьеры, препятствующие эффективной реализации согласованного механизма об участии приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении от 24 апреля 2018 года, среди которых особое место занимают ограничения в работе ПРТС, водительские удостоверения и пассажирские перевозки, сообщается на сайте МИД ПМР.

В рамках беседы Министр иностранных дел ПМР довел до сведения зарубежных дипломатов позицию и предложения Приднестровья по урегулированию существующих проблем и обратился с просьбой о содействии в их разрешении исключительно за столом переговоров.

mid.gospmr.org
  • Вчера, 21:03
  • DTV
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