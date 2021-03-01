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С начала года в Приднестровье зарегистрировано 107 пьяных водителей

С начала года в Приднестровье зарегистрировано 107 пьяных водителей

С начала года в республике зарегистрировано 107 случаев управления транспортом нетрезвыми людьми. Из них 22 нарушителя сели за руль, не имея водительского удостоверения.

На этой неделе в Каменке, на ул. Кирова, сотрудники ОГАИ остановили Toyota Avensis. Правоохранители обладали информацией, что водитель пьян, возвращается из развлекательного заведения города. О нарушителе сообщили бдительные очевидцы, передает пресс-центр МВД ПМР.

Отцовским автомобилем 35-летний мужчина управлял, не имея водительского удостоверения. При общении с милиционерами вёл себя агрессивно, нецензурно выражался. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя. Нарушителя привлекли к админответственности по ст. 12.8 п. 3 КоАП ПМР «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами».

К сожалению, нередки случаи, когда ранее уже понесённое наказание не останавливает автолюбителей. Только в этом году сотрудниками милиции было зарегистрировано 15 материалов по повторным фактам нарушения ПДД.

Так, в районе рынка по ул. Вальченко г. Рыбница 24 февраля госавтоинспекторы остановили автомобиль марки Volkswagen. У водителя были признаки опьянения: невнятная речь, зрачки на свет не реагировали. Горожанина 43 лет отстранили от управления. У мужчины взяли биожидкость на исследование. Согласно результатам проведённой экспертизы, нарушитель находился под воздействием наркотического средства – метадон.

В ходе разбирательства выяснилось, что ранее его уже привлекали за вождение в состоянии опьянения. На этот раз мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 260-1 УК ПМР. Каким будет наказание – крупный штраф, обязательные работы или лишение свободы сроком до двух лет, – определит суд.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 19:10
  • DTV
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