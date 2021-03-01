На площадке Минздрава состоялось совещание с участием представителей Минсоцзащиты, Общеприднестровского народного форума и амбулаторно-поликлинической сети. Стороны говорили о медицинских осмотрах пациентов пенсионного возраста.
Существующий порядок зачастую не очень удобен и приводит к скоплению людей перед кабинетами, что затруднительно для возрастных граждан. Поликлиники, в свою очередь, испытывают сложность с отбором пациентов для диспансеризации. Предлагается продолжить практику посещений маломобильных пациентов на дому, а для остальных граждан пенсионного возраста выделить отдельные дни для диспансерного наблюдения, сообщается на сайте Минздрава республики.
«Думаю, так будет проще, что человек знает конкретные дни, когда участковый терапевт принимает только пенсионеров», - считает глава ведомства Кристина Албул.
Каждая поликлиника самостоятельно определит дни приема, он будет осуществляться строго по записи. Нововведения обсудят на ближайшем заседании Координационного Совета при Правительстве ПМР.
В продолжение темы министр поручила организовать лечение пациентов, которые находятся на учете у узких специалистов и нуждаются во внутривенных инъекциях: «В республике вновь приостановлена плановая госпитализация и плановые оперативные вмешательства. Нужно вызывать пациентов и проводить лечение в условиях дневных стационаров. Регулируйте поток по записи, по расстоянию между койками, но граждане не должны остаться без медицинской помощи». minzdrav.gospmr.org