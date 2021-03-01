Кристина Албул и её заместитель по финансово-экономической политике Руслана Романовская совместно с руководителями стоматологий республики обсудили вопросы приобретения медико-фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения. На сегодняшний день все закупки в государственных стоматологиях осуществляются учреждениями самостоятельно. Системный подход же позволит контролировать денежные средства и оптимизировать расходы.
Говорили и о необходимости в организации резервного склада для стоматологий. Площади, которая соответствовала бы всем санитарным нормам и размерам для таких целей, в настоящее время нет. Этот вопрос требует проработки, так как наличие склада является неотъемлемой частью для перехода к централизации закупок, сообщается на сайте Минздрава республики.
Ещё один важный этап – разработка норм расходования. Они нужны для расчета потребности и обоснованности в использовании лекарственных препаратов и расходных материалов. Также с помощью данных норм можно будет проводить анализ возможных резервов.
«Мы не оставляем процесс проведения тендеров на конец года, как это было раньше. Поэтому в этом году мы хотим разработать нормы расходования для того, чтобы определить годовую потребность каждой стоматологии. Часть препаратов и расходников закупим путем проведения тендера, а то, что нельзя приобрести централизованно – будет закуплено самостоятельно из платных услуг», - сообщила министр здравоохранения Кристина Албул.
«Вдобавок ко всему, это первый шаг к цифровизации. Мы не сможем упростить работу с помощью программ до тех пор, пока нам нечего в эту программу заложить», - отметила Руслана Романовская.
В ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут специалисты по всем направлениям в стоматологии. Они будут ответственными в расчете потребности в медико-фармацевтической продукции. Данные должны быть собраны к 1 апреля, чтобы провести тендер до конца месяца. minzdrav.gospmr.org