По инициативе ПСРМ в этом году индексация составит 7%.
Пенсии будут проиндексированы на 3,89% с 1 апреля 2021 года. Депутаты в двух чтениях проголосовали за законопроект ПСРМ, который предусматривает изменение механизма расчета индексации, передает actualitati.md.
Согласно документу, он приводится в соответствие со средним ростом цен за последние три года. Индексация выплат распространяется на 731 тыс. человек.
Также с 1 октября пенсии и социальные выплаты должны увеличиться на 3,2%.
Напомним, что по инициативе экс-президента Игоря Додона с 1 апреля 2021 года пенсионеры получат единовременное пособие в размере 1 тыс. леев. actualitati.md