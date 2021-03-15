Награду в этой номинации вручили певице H.E.R за композицию I Can't Breathe. Лучшим новым исполнителем стала Megan Thee Stallion, лучшим альбомом признали Folklore Тейлор Свифт
Награду в одной из главных номинаций премии «Грэмми» — «Песня года» получила хип-хоп-певица H.E.R за сингл I Can't Breathe. Трансляция 63-й ежегодной церемонии идет на YouTube, передает rbc.ru.
Композиция отсылает к последним словам афроамериканца Джорджа Флойда «Я не могу дышать». В мае 2020 года мужчина умер в больнице, после того как при его задержании в Миннеаполисе полицейские использовали удушающий прием. После этого в городах США и стран Европы развернулись массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).
Песня была выпущена в июне 2020 года, ее соавторы — продюсер Дернст «Д'Майл» Эмиль II и певица Тиара Томас.
В число наиболее престижных номинаций «Грэмми», которые формально называются «Большая четверка», также входят «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» и «Запись года».
Лучшим новым исполнителем по версии «Грэмми» стала рэп-певица Меган Джовон Рут Пит, более известная под псевдонимом Megan Thee Stallion. Награду за лучший альбом получила Тейлор Свифт (Folklore), лучшей записью года организаторы назвали песню Everything I Wanted Билли Айлиш. Премию за лучший ремикс года завоевал диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek. Награда досталась ему за ремикс композиции Roses рэпера Карлоса Сент-Джона. Лауреатами в категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» стали Леди Гага и Ариана Гранде (песня Rain on Me), Бейонсе получила награду за лучшее музыкальное видео (Brown Skin Girl).
В этом году премия вручается в 84 номинациях, лидером по их числу оказалась Бейонсе. Общее число наград певицы по итогам 63-й церемонии «Грэмми» достигло 28, что стало рекордным показателем.
В числе номинантов были российский пианист Даниил Трифонов, претендовавший на «Грэмми» за лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки, и дирижер Максим Емельянычев — «Лучшая оперная запись», но им завоевать награды не удалось. rbc.ru