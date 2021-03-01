Перечень услуг, за которые россиянам дают налоговый вычет, может пополниться уже этой весной
Спорт станет не только полезным, но и выгодным - в Госдуме работают над законопроектом о предоставлении социального налогового вычета по НДФЛ за занятия фитнесом. Как стало известно «Парламентской газете», поправкой, подготовленной ко второму чтению документа, депутаты предложили давать бонус не только самому налогоплательщику, которому не чужда физкультура, но и его несовершеннолетним детям. Об этом в понедельник пишет "Парламентская газета".
Новый способ заинтересовать россиян фитнесом найден
Вычет, согласно документу, будут предоставлять исходя из фактических затрат налогоплательщика на физкультурные услуги, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период, уточнил 26 января при рассмотрении документа в первом чтении замглавы Минфина Алексей Сазанов. Таким образом, любители фитнеса смогут вернуть не более 15,6 тысячи рублей. Воспользоваться правом можно не позже трёх лет с момента уплаты НДФЛ. При положительном решении по заявлению гражданина сумму начислят на его счёт. «В дальнейшем, когда мы поймём, какая складывается правоприменительная практика, будем стремиться автоматизировать получение вычета», — пообещал замглавы Минфина, отвечая на вопросы депутатов.
Компании либо индивидуальные предприниматели, при помощи которых человек решил заниматься спортом, должны быть включены в перечень физкультурно-спортивных организаций (и ИП), сформированный на соответствующий налоговый период. Этот список составляет Минспорт.
Утверждать перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за оплату которых предоставляют вычет, согласно ещё одному законопроекту, будет Правительство. Уже известно, что к таким услугам могут отнести не только тренировки, но и проведение физкультурных мероприятий. В список, предположительно, войдут фитнес, секции по различным видам спорта, в том числе по единоборствам, занятия в рамках комплекса ГТО.
Поправкой, подготовленной ко второму чтению законопроекта, депутаты предложили предоставлять налоговый вычет, если физкультурой занимается не только сам налогоплательщик. Вычет также можно будет получить, если на фитнес или секции ходят его несовершеннолетние дети, в том числе усыновлённые, а также подопечные. «Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — пояснил «Парламентской газете» один из авторов поправки, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерий Скруг.
Что такое налоговые вычеты и как они рассчитываются
Налоговый вычет — это возврат части денег, потраченных на оплату ряда товаров и услуг — от покупки лекарств до кредита на квартиру. Льготу предоставляют любому, кто получает в России доходы, облагаемые НДФЛ.
Возврату подлежит не вся сумма, а уплаченный с неё налог. Применительно к фитнесу это будет выглядеть следующим образом: если человек купил абонемент и заплатил на него 30 тысяч рублей, то ему вернут 3900 рублей (30000 х 13%). Какие бывают вычеты
Социальные
Социальные налоговые вычеты предоставляют с расходов на лечение, обучение, формирование пенсионных накоплений, благотворительность. «Эти вычеты представляют собой своеобразную форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан», — пояснил Валерий Скруг.
Возврат НДФЛ можно получить, оплачивая учёбу или лечение не только за себя, но также и за своих ближайших родственников, например детей или супругов.
С мая 2020 года действует новый список платных медицинских услуг и дорогостоящего лечения, за оплату которых можно вернуть НДФЛ. В него вошли, среди прочего, оплаченная медицинская эвакуация, санаторно-курортное лечение и паллиативная помощь, в том числе на дому. В новый перечень дорогостоящих видов медпомощи включено ортопедическое лечение пациентов с врождёнными и приобретенными дефектами зубов. Вычет предоставляется и при лечении бесплодия.
Общая сумма расходов, за которую можно получить социальные вычеты, составляет 120 тысяч рублей в год.
Имущественные
Имущественный вычет при покупке жилья каждому человеку дают один раз с учётом лимита — 2 млн рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы, то есть до 260 тысяч рублей. Также вычет предоставляют по процентам за ипотеку, для него лимит выше — 3 млн рублей.
Инвестиционные
Эти вычеты дают гражданам, которые получили доход от реализации ценных бумагам, находившихся в собственности более трёх лет, или собственного инвестиционного счёта.
При продаже ценных бумаг верхней планкой является сумма, высчитанная как произведение количества лет, которое бумаги были в собственности, на три миллиона рублей. При внесении средств на инвестиционный счёт вычет дадут за сумму до 400 тысяч рублей.
Стандартные налоговые вычеты на ребёнка
Этот вид налогового вычета положен родителям ребёнка, а также усыновителям, попечителям и опекунам. Речь в данном случае идёт о сумме, на которую уменьшается доход при расчёте налоговой базы для НДФЛ. Размер вычета зависит от того, какой ребёнок по счёту, и состояния его здоровья: первый и второй ребёнок — от НДФЛ освобождают по 1400 рублей, третий и последующий — по 3000 рублей, ребенок-инвалид I или II группы — по 12 000 рублей (родителя или усыновителя), по 6000 рублей (опекуна, приёмного родителя или попечителя).
При расчёте налога сумму вычета каждый месяц вычитают из дохода, но только до тех пор, пока доход не превысит 350 000 рублей с начала года. После этого вычет до конца года не предоставляют. С начала следующего года право на ежемесячный стандартный вычет возобновляется.
Также стандартные налоговые вычеты положены чернобыльцам и инвалидам Великой Отечественной войны — с 3000 рублей дохода каждый месяц. pnp.ru