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В Европе установлен рекорд по суточному производству электроэнергии из ветра

В Европе установлен рекорд по суточному производству электроэнергии из ветра

В Европе зафиксировали новый исторический максимум производства ветровой электроэнергии – 2 787 ГВт·ч за 24 часа. По данным WindEurope, рекорд был установлен 11 марта 2021 года.

Возобновляемая энергия ветра обеспечила 28,9% суточного спроса на электроэнергию. При этом наибольшая доля была зафиксирована в Дании – 89%, передает segodnya.ua

Лидером производства электроэнергии из ветра за сутки стала Германия – 1 022 ГВт·ч. Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) зафиксировала 122,9 ГВт на пике производства электроэнергии из ветра.

По состоянию на конец 2020 года, в Украине доля ветроэнергетики сектора ВИЭ составляет 15,4%, а энергетического сектора страны в целом – 2,2%.

Напомним, самой крупной ветроэлектростанцией в Украине остается ДТЭК Ботиевская ВЭС. Она также входит в пятерку крупнейших в Центральной и Восточной Европе. В 2020 году ВЭС сгенерировала в энергосистему Украины 607 млн кВт·ч – этого достаточно, чтобы обеспечивать электричеством 306,5 тысяч домохозяйств в течение года. Генераторы ветропарка позволяют снизить вредные выбросы в атмосферу примерно на 730 тыс. т СО2, что приравнивается к выбросам 365 тыс. авто ежегодно.

segodnya.ua
  • Сегодня, 08:54
  • DTV
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