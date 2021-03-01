Рубашка с вышивкой была определена как элемент культурной идентичности в Румынии и Республике Молдова. Документы и формы, связанные с ее регистрацией в списке ЮНЕСКО, были отправлены 16 марта Министерством образования РМ Министерству культуры Румынии.
В частности, вышиванка может быть внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, пишет point.md ссылаясь на agora.md
В течение 2019-2021 годов национальные рабочие группы, состоящие из специалистов из Республики Молдова и Румынии, выполнили несколько исследовательских работ по этой теме, особенно в сельской и городской местности, сняли фильм и издали брошюру в соответствии со стандартами ЮНЕСКО. В деятельности рабочих групп приняли участие эксперты Министерства образования, культуры и исследований, Национального музея этнографии и естествознания и Национального центра сохранения и популяризации нематериального культурного наследия.
Заявка представляет собой обширное исследование вышиванки, как элемента культурной идентичности и включает информацию о местных и региональных названиях, области распространения, этнографических и историографических достопримечательностях, описание элемента: сырье, рабочие инструменты, крой, украшение, техника вышивки, хроматика, мотивы, практики, социально-культурное значение, а также правовая база в области защиты нематериального культурного наследия и меры, которые должны быть реализованы всеми учреждениями на местах. Элемент был внесен в Национальный реестр нематериального культурного наследия Республики Молдова Приказом N 105/2021.