Делегация представителей приднестровских органов госуправления во главе с Председателем Верховного Совета ПМР Александром Коршуновым провела первые встречи в рамках рабочего визита в Москву.
Межпартийное взаимодействие в офисе партии «Единая Россия» спикер парламента ПМР Александр Коршунов, вице-спикер, глава РП «Обновление» Галина Антюфеева и депутат Верховного Совета Виктор Гузун обсудили с председателем Комиссии Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» по международной деятельности, сенатором Российской Федерации Андреем Климовым и депутатом Государственной Думы РФ, членом фракции «Единая Россия» Артемом Туровым, пишет пресс-служба ВС ПМР.
«Между партией «Единая Россия» и партией «Обновление» подписан договор о сотрудничестве. Сегодня на встрече обсуждали механизмы взаимодействия, расширения зон взаимодействия. Есть видение по ряду направлений поддержки Приднестровья в части реализации некоторых проектов партии «Единая Россия» в нашей республике. Более конкретно предложение будет обсуждаться на других площадках», – отметил в комментарии парламентской пресс-службе руководитель делегации, Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Обсуждались вопросы гуманитарного и социального характера, взаимодействия в молодежной политике и реализации конкретных проектов на территории Приднестровья. В том числе, депутаты Верховного Совета поблагодарили коллег за помощь в период пандемии COVID-19. Особенно важна для российских соотечественников и граждан России, живущих в ПМР, возможность обезопасить себя с помощью вакцины российского производства.
«Обсуждали тему COVID и вакцины. Представитель партии «Единая Россия» заверил нас, что члены партии «ЕР» будут продвигать вопрос для того, чтобы вакцина в кратчайшие сроки оказалась в Приднестровье», - отметил Александр Коршунов.
Также, прошла встреча в Торгово-промышленной палате города Москвы. Представители экономического блока делегации обсуждали с вице-президентом ТПП Москвы Суреном Варданяном взаимодействие Министерства экономического развития и Торгово-промышленной палаты Приднестровья с Московской ТПП.
«Есть желание российской стороны помочь Приднестровью на электронной площадке ТПП Москвы себя позиционировать, рассказать о себе, рассказать о возможностях – инвестиционных, деловых, о возможностях нашего реального сектора экономики, для того чтобы потенциальные инвесторы и бизнес-структуры могли ознакомиться и изучить потенциал Приднестровья и в дальнейшем наладить практические бизнес-проекты. Есть видение по ряду направлений, в том числе, в сфере IT-технологий, блокчейн-технологий. Есть понимание, какую информацию необходимо разместить на электронной площадке от Торгово-промышленной палаты», – сообщил Александр Коршунов.
Глава делегации, спикер приднестровского парламента подчеркнул, что была достигнута предварительная договоренность об организации круглых столов, посвященных экономике Приднестровья и интеграции экономики Приднестровья в экономическое поле Российской Федерации. В Торгово-промышленной палате Москвы поддержали предложение о том, чтобы в ближайшие месяцы состоялись круглые столы по продвижению информации о самом Приднестровье и о возможностях приднестровской экономики. vspmr.org