Год назад 17 марта вступил в силу Указ Президента о введении в Приднестровье режима чрезвычайного положения. Верховный Совет утвердил Указ 18 марта. Жесткие карантинные меры были необходимы, чтобы не дать новой инфекции распространяться слишком быстро. В короткое время надо было подготовить специальные госпитали, обеспечить все медучреждения средствами защиты и необходимыми медикаментами.
В срочном порядке надо было приобретать дорогостоящее медицинское оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких. Год назад, в период начала пандемии большие сложности были даже с закупкой обычных защитных масок. И такая ситуация была во всех странах. На помощь пришли наши предприятия «Тиротекс», «Одема» и «Вестра». Они начали шить тканевые маски и защитные халаты, пишет пресс-служба ВС ПМР.
«Хорошо то, что у нас сохранились остатки советской медицины, и в первую очередь это достаточное количество койко-мест, что позволило принять людей, оказавшихся в тяжелой ситуации, заболев коронавирусом. В других странах, в том числе тех, которые традиционно считаются развитыми, этого не произошло. Я считаю, что органы государственной власти грамотно с этим справились в масштабах республики», – отметил депутат Верховного Совета ПМР Андрей Сафонов.
В республике был введен запрет на проведение массовых мероприятий. Закрылись развлекательные центры, кинотеатры, выставки и другие объекты с большим скоплением людей. Приостановили деятельность учреждения образования. В обиход вошли новые словосочетания «дистанционная работа», «учеба и работа на удаленке».
«Конечно, пандемия заставила на многое взглянуть по-другому. Никто не знал, что такое дистанционное обучение, дистанционная работа или возможность обратиться по интернету в какие-то органы, государственные службы. Поэтому мы срочно пересмотрели законодательство, и из бюджета были выделены средства, чтобы мы могли перевести наши государственные службы на электронный документооборот», – подчеркнула заместитель Председателя Верховного Совета Галина Антюфеева.
Несмотря на сложную ситуацию, социальные обязательства государства выполнялись в полном объеме. Все коммунальные предприятия, включая «Водоканал», ЕРЭС, «Тирастеплоэнерго», продолжали работу в обычном режиме. В те же дни было принято решение об ужесточении административной и уголовной ответственности за несоблюдение карантина. Цена таких нарушений была слишком высока – жизнь и здоровье окружающих людей. В период чрезвычайного положения было решено, что государство окажет поддержку приднестровцам, малому и среднему бизнесу, а также крупным предприятиям.
«Дети, которые получали питание в образовательных учреждениях бесплатно или на льготных условиях и были лишены этой возможности, так как не ходили в школу и детский сад, получали продуктовые наборы либо денежную компенсацию. Общая сумма выплат на эти цели за год составила около 32 млн рублей», – отметил заместитель председателя Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Вадим Левицкий.
Из-за введения режима чрезвычайного положения больше всего пострадали индивидуальные предприниматели, а также малые предприятия, которые работают в сфере оказания услуг и торговли. Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были приостановить работу, смогли получать пособие – 1647 рублей в месяц. На поддержку предпринимателей выделено 25 млн рублей. В закон «О республиканском бюджете на 2020 год» был внесен ряд изменений. Они вводили мораторий на расходование средств целевых бюджетных фондов и различных государственных программ.
«Все делалось для того, чтобы сохранить бизнес, чтобы люди имели средства для жизни, чтобы прожить этот период и побороть эту болезнь. Я думаю, мы не хуже наших соседей справились, а в некоторых случаях и лучше», – считает заместитель председателя Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Вадим Левицкий.
Перераспределение бюджетных ресурсов позволило значительно увеличить резервный фонд, из которого финансировались мероприятия по противодействию пандемии. Промышленные, сельскохозяйственные, строительные предприятия и организации сферы услуг смогли получить кредиты для выплаты заработных плат. Были введены налоговые льготы для предприятий транспортной отрасли и легкой промышленности. Общая сумма государственной поддержки за прошедший год составила порядка 345 млн рублей.
«Хочется, чтобы побыстрее пандемия закончилась как страшный сон, чтобы все забыли об этой болезни и верили в хорошее, чтобы пересмотрели свое отношение к жизни, к людям. И понимали, что нужно беречь друг друга, нужно беречь свою жизнь, беречь свое здоровье, потому что дороже жизни может быть только жизнь», – подчеркнула заместитель Председателя Верховного Совета Галина Антюфеева.
Пандемия еще не закончилась. Третья волна инфекции заставила многие европейские страны снова ввести жесткие ограничительные меры. Уже год Приднестровье, как и весь мир, живет в новых условиях. Но сегодня мы уже имеем опыт и понимание того, что только совместными усилиями можно противостоять таким вызовам. vspmr.org