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В Молдове кандидатура Игоря Гросу между разочарованием и приятным сюрпризом для депутатов

В Молдове кандидатура Игоря Гросу между разочарованием и приятным сюрпризом для депутатов

Решение президента Молдовы назначить Игоря Гросу кандидатом на должность премьер-министра вызвало неоднозначное отношение в парламенте.

Депутаты из ПДС говорят, что их представитель выступит перед депутатами с хорошей программой управления и профессиональной командой, которая будет управлять пандемическим кризисом, социалисты и депутаты Платформы DA разочарованы кандидатурой Игоря Гросу, а депутаты Pro Moldova говорят, что это назначение может поставить точку в политическом кризисе в Республике Молдова, отмечает ipn.md

Лидер Pro Moldova Андриан Канду ожидает, что Игорь Гросу придет в парламент с профессиональной программой по управлению пандемическим кризисом и разблокированию отношений нашей страны с МВФ, чтобы правительство получило вотум доверия со стороны депутатов и разблокировало политический кризис в стране.

„Это приятный сюрприз, потому что все движется в правильном направлении и приведет к концу политического кризиса. Строго с юридической точки зрения, в условиях, когда Марианна Дурлештяну отступила, Майя Санду действовала правильно, согласно Конституции. Тот факт, что Додон участвовал в консультациях, показывает, что он был принят в дискуссиях, сразу же появилось сообщение Марианны Дурлештяну, а затем назначение, все прошло синхронно”, - заявил Андриан Канду в ходе передачи „Punctul pe Azi” на TVR Moldova.

С другой стороны, социалисты говорят, что в ближайшее время парламентское большинство представит другого кандидата на должность премьер-министра, которого президент будет обязана назначить.

„Игорь Гросу останется в истории кандидатом на должность премьера, который не набрал ни одного голоса. В то же время большинство депутатов парламента могут поддержать, например, Андрея Нэстасе. В этих условиях Майя Санду будет обязана выдвинуть кандидатуру парламентского большинства”, - сказал депутат ПСРМ Григорий Новак.

Представители ПДС говорят, что не отказываются от идеи досрочных парламентских выборов, но выборы пройдут только после того, как будет смягчен пандемический кризис в стране.

„Игорь Гросу - очень хороший кандидат, обладает всеми необходимыми качествами для управления правительством, он предложит очень хорошую программу. Главным приоритетом этого правительства станет управление пандемическим кризисом”, - сказал депутат ПДС Серджиу Литвиненко.

Разочарованными решением главы государства являются депутаты Платформы DA, которые требуют от президента страны большей предсказуемости в действиях.

„Для нас это было неожиданностью, потому что дух сегодняшних дискуссий был совсем другим, имя Игоря Гросу не произносилось во время дискуссий. Каждый день какие-то изменения, мы хотели бы больше ясности и предсказуемости от президента”, - сказал депутат Платформы DA Василе Нэстасе.

Согласно закону, назначенный премьер-министр имеет в своем распоряжении 15 дней со дня подписания президентского указа, чтобы создать правительственную команду и программу правления и попросить вотум доверия парламента.

ipn.md
  • Сегодня, 14:31
  • DTV
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