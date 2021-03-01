Dnestr.TV

 
0

Вдовы военнослужащих и погибших при исполнении служебного долга смогут получать две пенсии

Вдовы военнослужащих и погибших при исполнении служебного долга смогут получать две пенсии

В режиме второго чтения депутаты Комитета по социальной политике и здравоохранению рассмотрели проект закона «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты ПМР». Это законодательная инициатива группы депутатов комитета и касается она вдов военнослужащих и приравненных к ним по пенсионному обеспечению граждан, погибших при исполнении своих служебных обязанностей либо умерших вследствие военной травмы в условиях мирного времени, передает пресс-служба ВС ПМР.

«Эта инициатива основана и разработана на основании обращений граждан, обращении вдов погибших служащих в мирное время в различных структурах. Когда мы вникли в этот вопрос, изучили опыт и практику других государств, мы прекрасно понимали, что необходимо защитить эту категорию граждан. Когда мы направили запросы во все силовые министерства, к сожалению, оказалось, что в мирное время при исполнении служебных обязанностей у нас погибло 60 человек», ­– проинформировал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.

Инициатива депутатов предполагает, что вдовы военнослужащих будут иметь право на одновременное получение двух пенсий: пенсии по случаю потери кормильца и собственной пенсии. При условии, что вдова не вступила в новый брак.

«Возможно, не все обратятся за пенсией, возможно, кто-то уехал из республики. Но в целом мы приняли решение дать им возможность получить вторую пенсию по аналогии со многими государствами, в том числе и с Российской Федерацией. Потому что их мужья, хоть и в мирное время, но служили, отдали долг нашему государству. И нужно понимать, сколько бы человек за свою жизнь мог принести доход семье. Мы считаем, что это абсолютно справедливо», – подчеркнул председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.

Депутаты комитета будут рекомендовать Верховному Совету принять законопроект в окончательном чтении. Закон должен будет вступить в силу с 1 января 2022 года. До принятия бюджета на следующий год профильный комитет проработает вопрос о том, сколько денег необходимо будет заложить на выплату пенсий такой категории вдов.
vspmr.org
  • Сегодня, 14:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна