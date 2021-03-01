В режиме второго чтения депутаты Комитета по социальной политике и здравоохранению рассмотрели проект закона «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты ПМР». Это законодательная инициатива группы депутатов комитета и касается она вдов военнослужащих и приравненных к ним по пенсионному обеспечению граждан, погибших при исполнении своих служебных обязанностей либо умерших вследствие военной травмы в условиях мирного времени, передает пресс-служба ВС ПМР.
«Эта инициатива основана и разработана на основании обращений граждан, обращении вдов погибших служащих в мирное время в различных структурах. Когда мы вникли в этот вопрос, изучили опыт и практику других государств, мы прекрасно понимали, что необходимо защитить эту категорию граждан. Когда мы направили запросы во все силовые министерства, к сожалению, оказалось, что в мирное время при исполнении служебных обязанностей у нас погибло 60 человек», – проинформировал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
Инициатива депутатов предполагает, что вдовы военнослужащих будут иметь право на одновременное получение двух пенсий: пенсии по случаю потери кормильца и собственной пенсии. При условии, что вдова не вступила в новый брак.
«Возможно, не все обратятся за пенсией, возможно, кто-то уехал из республики. Но в целом мы приняли решение дать им возможность получить вторую пенсию по аналогии со многими государствами, в том числе и с Российской Федерацией. Потому что их мужья, хоть и в мирное время, но служили, отдали долг нашему государству. И нужно понимать, сколько бы человек за свою жизнь мог принести доход семье. Мы считаем, что это абсолютно справедливо», – подчеркнул председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
Депутаты комитета будут рекомендовать Верховному Совету принять законопроект в окончательном чтении. Закон должен будет вступить в силу с 1 января 2022 года. До принятия бюджета на следующий год профильный комитет проработает вопрос о том, сколько денег необходимо будет заложить на выплату пенсий такой категории вдов. vspmr.org