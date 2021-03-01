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На экстренном заседании ОКК утвердила начальника Штаба Совместных миротворческих сил

На экстренном заседании ОКК утвердила начальника Штаба Совместных миротворческих сил

На экстренном заседании Объединенная контрольная комиссия утвердила начальника Штаба Совместных миротворческих сил (им стал полковник Александр Севрюков), комендантов Северного и Центрального участков Зоны безопасности, а также военных наблюдателей от РФ и РМ, сообщает novostipmr.com.

Напомним, что экстренное заседание ОКК было созвано российской стороной, так как на вчерашнее заседание не явились представители Молдовы, Украины, Миссии ОБСЕ. По словам сопредседателя ОКК от Приднестровья Олега Белякова, есть информация о том, что некоторые члены молдавской делегации болеют коронавирусом. Он напомнил, что регламент ОКК предполагает, что в экстренных случаях решения могут приниматься меньшим числом голосов. Миротворческий процесс не должен останавливаться, подчеркнул глава приднестровской делегации.

«На данный момент все функциональные вопросы, связанные с деятельностью миротворцев в Зоне безопасности, с учетом настойчивой позиции российской стороны были урегулированы. Назначены военные наблюдатели и воинские начальники. Механизм миротворческой операции теперь работает в полном объеме. Можно полагать, что в текущем периоде мы будем получать полноценную информацию из Зоны безопасности о событиях и о тех, вопросах, которые решают миротворческие силы в рамках поддержания мира и безопасности», – сказал Олег Беляков.
novostipmr.com
  • Сегодня, 14:26
  • DTV
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