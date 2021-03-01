В Республике Молдова введены новые ограничения в связи с обострением эпидемиологической ситуации.
Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой после заседания Чрезвычайной национальной комиссии в области общественного здравоохранения (НЧКОЗ), сообщает point.md
Новые анти-COVID-меры предполагают:
- Обязательное предъявление теста на COVID-19 при въезде в Молдову. Те, кто не предоставит результаты теста, будут помещены в карантин на 14 дней;
- Запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб и крестин;
- Торговые центры и непродовольственные магазины будут закрыты после 18:00;
- Предприятия общепита будут работать с 7:00 до 20:00;
- Директора образовательных учреждений вместе с примарами населенных пунктов решат, закрывать ли школы и детские сады, исходя из эпидемиологической ситуации;
- Рынки будут работать с 7 до 15 часов.
В ходе пресс-конференции, мотивируя принятие новых ограничений, Чокой подчеркнул, что в Кишинёве порог объявления "красного уровня" эпидемиологической опасности превышен в более чем в 14 раз с учетом числа заражённых на 100 тысяч жителей. Point.md