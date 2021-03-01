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В Молдове объявили о введении новых мер: свадьбы и крестины запрещены

В Молдове объявили о введении новых мер: свадьбы и крестины запрещены

В Республике Молдова введены новые ограничения в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой после заседания Чрезвычайной национальной комиссии в области общественного здравоохранения (НЧКОЗ), сообщает point.md

Новые анти-COVID-меры предполагают:

- Обязательное предъявление теста на COVID-19 при въезде в Молдову. Те, кто не предоставит результаты теста, будут помещены в карантин на 14 дней;

- Запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб и крестин;

- Торговые центры и непродовольственные магазины будут закрыты после 18:00;

- Предприятия общепита будут работать с 7:00 до 20:00;

- Директора образовательных учреждений вместе с примарами населенных пунктов решат, закрывать ли школы и детские сады, исходя из эпидемиологической ситуации;

- Рынки будут работать с 7 до 15 часов.

В ходе пресс-конференции, мотивируя принятие новых ограничений, Чокой подчеркнул, что в Кишинёве порог объявления "красного уровня" эпидемиологической опасности превышен в более чем в 14 раз с учетом числа заражённых на 100 тысяч жителей.
Point.md
  • Сегодня, 14:43
  • DTV
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