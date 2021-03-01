Сегодня Молдова получила 24,570 доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19, доставленные через платформу COVAX, являющаяся партнерством CEPI, ГАВИ, ЮНИСЕФ и ВОЗ.
Данная поставка – это вторая партия COVAX, доставленная в Молдову.
«Кампания по вакцинации в Республике Молдова продолжается, и партия вакцин, поставленная сегодня через платформу COVAX, позволит нам вакцинировать другие категории населения, включенные в первый этап иммунизации. Мы благодарим партнеров по развитию, которые внесли свой вклад в ускорение процесса поставки вакцин в страну», - сказал госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Денис Чернеля.
Соединенные Штаты, посредством USAID, ускоряют глобальный доступ к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 благодаря значительному вкладу в размере 4 миллиардов долларов в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ). Через ГАВИ Соединенные
Штаты будут поддерживать безопасную и эффективную вакцинацию против COVID-19 наиболее уязвимых и подверженных риску групп населения в мире, в том числе медицинских работников, находящихся на передовой, сообщается в пресс-релизе.
«Я горжусь вкладом Соединенных Штатов в программу COVAX. Эта поставка вакцин, произведенных американской фармацевтической компании Pfizer, спасет жизни и поможет Молдове в борьбе с этим заболеванием», - сказал Дерек Дж. Хоган, посол США в Республике Молдова.
«Поскольку мы должны вакцинировать как можно больше людей и как можно быстрее, прибытие новой партии вакцины против COVID в Молдову - отличная новость. Я спокоен, зная, что больше врачей и медсестер в Молдове получат защиту, необходимую для продолжения борьбы и спасения большего числа жизней. Быстрое распространение вируса продемонстрировало, что ни одна страна не может преодолеть эту глобальную пандемию в одиночку. В партнерстве с мировым сообществом посредством USAID правительство США ускоряет глобальный доступ к вакцинам против COVID-19», - сказал Скотт Хокландер, директор миссии USAID в Молдове.
Team Europe, объединяющая ЕС и его государства-члены, является одним из основных спонсоров COVAX с вкладом более чем 2,2 миллиарда евро, учитывая 900 миллионов евро, недавно обещанных Германией.
По случаю данной поставки, Петер Михалко, посол ЕС в Республике Молдова отметил: «Европейский Союз и его государства-члены продемонстрировали свою неизменную поддержку в духе Team Europe в отношении доставки столь необходимых вакцин в Республику Молдова. Как мы видим сегодня, платформа COVAX, в которой ЕС и вся TeamEurope являются крупнейшими участниками, продолжает поставки вакцин. Этот лот позволит вакцинировать больше людей и спасти больше жизней. Доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам - ключ к прекращению пандемии».
С самого начала пандемии, ООН в Молдове предоставляла незамедлительную поддержку стране, обеспечивая помощь в трех основных областях: готовность системы здравоохранения, техническая поддержка и наращивание потенциала, а также информация и коммуникация по COVID-19.
«Поставка вакцин Pfizer-BioNTech в рамках инициативы COVAX в Республику Молдова является первой поставкой данной вакцины в Европейском регионе ВОЗ. Мы очень благодарны, что доставка первого этапа распределения данной вакцины прибыла в страну. Основываясь на принципах справедливости, прозрачности и беспристрастности, которыми руководствовался процесс распределения вакцин, мы уверены, что эта новая партия вакцин окажет максимальное воздействие на общественное здравоохранение, давая стране возможность защитить своих медицинских работников и других лиц, подвергающихся высокому риску», - сказал Игорь Поканевич, представитель ВОЗ в Республике Молдова.
ВОЗ возглавляет действия по поддержке обеспечения готовности страны к получению и введению вакцин, а ЮНИСЕФ использует свой опыт в качестве крупнейшего закупщика вакцины в мире и работает с производителями и партнерами в вопросах приобретения доз вакцины против COVID-19, а также в сфере транспортировки, логистики и хранения. ЮНИСЕФ уже закупает более 2 миллиардов доз вакцин ежегодно для плановой иммунизации и реагирования на вспышки болезней от имени почти 100 стран.
«Вакцину BioNTech-Pfizer COVID-19 необходимо хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию. Медицинским работникам будет необходимо хранить их в специализированных морозильных камерах. Еще до пандемии COVID-19 и при поддержке Альянса ГАВИ, ЮНИСЕФ модернизировал существующее оборудование холодовой цепи, обеспечив безопасность и эффективность вакцин на протяжении всего пути», - сказала Маха Дамаж, страновой представитель ЮНИСЕФ в Молдове. «Мы счастливы поддерживать критически важный процесс вакцинации, и доставка вакцин — это только первый шаг».
В мае 2020 года ЮНИСЕФ закупил 150 холодильников и запасных частей на сумму более 135 тысяч долларов для усиления холодовой цепи. Холодильники предназначены только для хранения вакцин и были приобретены при поддержке ГАВИ. В рамках поддержки платформы COVAX Молдова также получит дополнительную поддержку на сумму около 90 тысяч долларов США на покупку холодильников.
«COVAX — это лучшее выражение солидарности и многостороннего сотрудничества. Я хотел бы поблагодарить Правительство Молдовы и всех партнеров COVAX за предоставление этих вакцин. Вместе мы все намного сильнее», считает Саймон Спрингетта, постоянный координатор ООН в Молдове.
В этом году, 27 февраля Румыния отправила Молдове первую партию вакцин против COVID-19 от компании AstraZeneca, что позволило Молдове, уже 2 марта начать вакцинацию медицинских работников, работающих на передовой. Молдова стала первой страной в Европе, получившей 4 марта 14,400 доз вакцины против COVID-19 через платформу COVAX. К настоящему времени вакцинированы более 16 тысяч медицинских работников.
С начала пандемии более 210,000 граждан Молдовы были инфицированы вирусом, и более 4,400 потеряли жизнь из-за инфекции COVID-19.
Первый подтверждённый случай появления вируса в Республике Молдова был зарегистрирован 7 марта 2020 года, когда у молдавской женщины, вернувшейся из Италии, был обнаружен новый коронавирус.
О COVAX COVAX - это один из механизмов действия ACT-Акселератора, направленный на работу с вакцинами. Данным механизмом руководят Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которые работают в партнерстве с производителями вакцин в развитых и развивающихся странах, ЮНИСЕФ, Всемирным банком и другими. COVAX - единственная глобальная инициатива, которая работает с правительствами и производителями для обеспечения быстрого доступа к вакцинам COVID-19 стран с любыми финансовыми возможностями. COVAX создал разнообразный портфель вакцин, подходящих для различных условий и групп населения, и находится на пути к достижению своей цели по доставке не менее 2 миллиардов доз вакцины участвующим странам по всему миру в 2021 году, включая не менее 1,3 миллиарда доз профинансированных донорами для 92 стран с низким доходом, участников программы COVAX, при поддержке Gavi COVAX AMC.
О ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения обеспечивает глобальное лидерство в области общественного здравоохранения в рамках системы Организации Объединенных Наций. Основанная в 1948 году, ВОЗ работает с 194 государствами-членами в шести регионах и из более чем 150 офисов в целях укрепления здоровья, обеспечения безопасности мира и обслуживания уязвимых слоев населения. Наша цель на 2019–2023 годы - обеспечить всеобщее медицинское обслуживание еще на миллиард человек, защитить еще один миллиард людей от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и улучшить здоровье и благополучие еще одного миллиарда человек.
Для получения обновленной информации о COVID-19 и рекомендаций общественного здравоохранения по защите от коронавируса посетите сайт www.who.int и следите за обновлениями ВОЗ на Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Snapchat, YouTube
О ЮНИСЕФ
ЮНИСЕФ работает в самых труднодоступных местах мира, чтобы помочь детям из самых обездоленных слоев населения. В 190 странах и территориях мы работаем для каждого ребенка и повсюду, чтобы построить лучший мир для всех. Для получения дополнительной информации о ЮНИСЕФ и его работе для детей посетите сайт www.unicef.org.
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О Team Europe (Единой Команды Европы)
Европейский Союз подходит к ответу на пандемию коронавируса как «Единая Команда Европы», обеспечивая спасение жизней путем оказания быстрой и адресной поддержки нашим партнерам в борьбе с этой пандемией. Данный подход объединяет ресурсы ЕС, его государств-членов и финансовых институтов, в частности Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.