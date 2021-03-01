Dnestr.TV

 
0

Игорь Додон: решение КС указывает на то, что если кандидатура Гросу не будет поддержана это не является причиной для роспуска парламента

Игорь Додон: решение КС указывает на то, что если кандидатура Гросу не будет поддержана это не является причиной для роспуска парламента

Председатель ПСРМ Игорь Додон обращает внимание на то, что сегодняшнее решение КС, которое он назвал странным, указывает на то, что, если 51 депутат не поддержат кандидатуру Игоря Гросу это не является причиной для автоматического роспуска парламента Молдовы.

– Так, для роспуска парламента президент должен опять провести переговоры с депутатами, на которых парламентское большинство может предъявить президенту то, что они не согласны на роспуск парламента и готовы поддержать другого кандидата в премьер-министры .Следующие жаркие дебаты при сохранении формализованного парламентского большинства будут тогда, когда Конституционный Суд подтвердит, что соблюдены конституционные условия для роспуска парламента,- отметил Игорь Додон.

В своем решении КС постановил, что парламентское большинство может не выразить вотум доверия программе и кабмину. Судьи считают, что существенным при формировании и назначении правительства является голосование парламентариев. В этой ситуации в случае новых консультаций после провала вотума доверия парламентское большинство может выдвинуть кандидата на должность премьер- министра, передает primul.md.

Суд также решил, что в случае если новые консультации не состоятся из-за истечения срока у парламентского большинства будет возможность обсудить проблему назначения правительства в рамках обязательных консультаций с президентом, которые должны состоятся в случае роспуска парламента.
primul.md
  • Сегодня, 05:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна