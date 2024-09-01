Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики установлены на 2025 год предельные уровни тарифов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов, расположенных в объектах жилищного фонда и организациях бюджетной сферы.
Документ прошел предварительное согласование в государственных администрациях городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, передает newspmr.com.
Предельные уровни тарифов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов, расположенных в объектах жилищного фонда: - МУП «Тираслифт» – 19,89 руб. с человека в месяц (в 2024 году – 20,36 руб.); - МУП «Бендерылифт» – 22,09 руб. с человека в месяц (в 2024 году – 22,86 руб.); - МУП «Рыбницалифт» – 20,34 руб. с человека в месяц (в 2024 году – 20,60 руб.).
Предельные уровни тарифов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов, расположенных в организациях бюджетной сферы: - лифт недиспетчеризованный с полным техническим обслуживанием, на 2 этажа – 839,02 руб. в месяц (в 2024 году – 864,67 руб.); - размер увеличения тарифа при увеличении этажности, за 1 этаж – 79,89 руб. в месяц (в 2024 году – 82,33 руб.).
Утвержденные тарифы вступают в силу с 1 января 2025 года и действуют по 31 декабря 2025 года включительно.