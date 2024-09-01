Dnestr.TV

 
0

Установлены предельные уровни тарифов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов на 2025 год

Установлены предельные уровни тарифов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов на 2025 год
Фото из открытых источников

Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики установлены на 2025 год предельные уровни тарифов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов, расположенных в объектах жилищного фонда и организациях бюджетной сферы.

Документ прошел предварительное согласование в государственных администрациях городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, передает newspmr.com.

Предельные уровни тарифов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов, расположенных в объектах жилищного фонда:
- МУП «Тираслифт» – 19,89 руб. с человека в месяц (в 2024 году – 20,36 руб.);
- МУП «Бендерылифт» – 22,09 руб. с человека в месяц (в 2024 году – 22,86 руб.);
- МУП «Рыбницалифт» – 20,34 руб. с человека в месяц (в 2024 году – 20,60 руб.).

Предельные уровни тарифов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов, расположенных в организациях бюджетной сферы:
- лифт недиспетчеризованный с полным техническим обслуживанием, на 2 этажа – 839,02 руб. в месяц (в 2024 году – 864,67 руб.);
- размер увеличения тарифа при увеличении этажности, за 1 этаж – 79,89 руб. в месяц (в 2024 году – 82,33 руб.).

Утвержденные тарифы вступают в силу с 1 января 2025 года и действуют по 31 декабря 2025 года включительно.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Сегодня, 10:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • С 15 августа в Бендерах будет временно закрыт троллейбу ...
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • Каков пассажирский поток в Международном аэропорту Киши ...
  • Президент Польши подписал закон о применении оружия про ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
  • В Молдову едут канцлер Германии и президенты стран Балт ...
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • С 15 августа в Бендерах будет временно закрыт троллейбу ...
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • Каков пассажирский поток в Международном аэропорту Киши ...
  • Президент Польши подписал закон о применении оружия про ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна