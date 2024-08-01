Правительство Молдовы проголосовало за проект закона о контроле над табаком. Изменения включают запрет на курение в общественных местах, который, по словам Министерства здравоохранения, будет распространен и на электронные сигареты. Однако, на заправочных станциях, а также на террасах заведений общественного питания будут оборудованы специальные места для курения, в открытых или полуоткрытых общественных местах, сообщает IPN.
Министр здравоохранения РМ Ала Немеренко заявила, что цель проекта - защитить население, особенно молодежь, детей, от вредного воздействия табака. „Чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних к табачным изделиям, будут введены запреты на рекламу и продвижение табачных изделий и сцен, направленных на их потребление, в видео-, аудио-, телепрограммах и компьютерных играх. Проект также предусматривает новые правила упаковки и маркировки нагреваемых табачных изделий с обязательными графическими предупреждениями о вреде для здоровья. Также вводятся нормы безопасности для механизма заправки электронных сигарет”, - подчеркнула министр РМ.
Проект запрещает врачам принимать любые вознаграждения от табачной промышленности и рекламировать табак или связанные с ним продукты в качестве альтернативы курению.
Поправки в законодательство будут вводиться постепенно, начиная с 3 месяцев со дня публикации в „Monitorul Oficial” и до 2027 года, в случае положений, устанавливающих новые требования к маркировке продукции и упаковки.