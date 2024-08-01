Dnestr.TV

 
0

В Молдове расширили список общественных мест, где запрещено курить

В Молдове расширили список общественных мест, где запрещено курить
Источник фото: nasha.la.lv

Правительство Молдовы проголосовало за проект закона о контроле над табаком. Изменения включают запрет на курение в общественных местах, который, по словам Министерства здравоохранения, будет распространен и на электронные сигареты. Однако, на заправочных станциях, а также на террасах заведений общественного питания будут оборудованы специальные места для курения, в открытых или полуоткрытых общественных местах, сообщает IPN.

Министр здравоохранения РМ Ала Немеренко заявила, что цель проекта - защитить население, особенно молодежь, детей, от вредного воздействия табака. „Чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних к табачным изделиям, будут введены запреты на рекламу и продвижение табачных изделий и сцен, направленных на их потребление, в видео-, аудио-, телепрограммах и компьютерных играх. Проект также предусматривает новые правила упаковки и маркировки нагреваемых табачных изделий с обязательными графическими предупреждениями о вреде для здоровья. Также вводятся нормы безопасности для механизма заправки электронных сигарет”, - подчеркнула министр РМ.

Проект запрещает врачам принимать любые вознаграждения от табачной промышленности и рекламировать табак или связанные с ним продукты в качестве альтернативы курению.

Поправки в законодательство будут вводиться постепенно, начиная с 3 месяцев со дня публикации в „Monitorul Oficial” и до 2027 года, в случае положений, устанавливающих новые требования к маркировке продукции и упаковки.
  • Сегодня, 17:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • В Украину доставили 1 млн доз вакцины против полиомиели ...
  • Минздрав Газы объявил об увеличении числа погибших в ан ...
  • Текущие итоги внешней торговли
  • В Законы о подоходном и едином социальном налоге внесут ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна