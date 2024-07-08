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ГАИ продолжает выявлять нарушителей с помощью дронов

ГАИ продолжает выявлять нарушителей с помощью дронов
Фото: пресс-центр МВД ПМР

С 19 по 25 августа БПЛА фиксировали нарушения ПДД по всей республике. Всего удалось установить 15 случаев.

Инспекторы ГАИ, по п. 5 ст. 12.16 КоАП ПМР, привлекли к административной ответственности четырёх водителей за выезд на полосу встречного движения. Им грозит штраф 552 рубля ПМР или лишение водительских прав на срок до трёх месяцев, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Также были наказаны 10 водителей, которые нарушили требования дорожной разметки. Они оштрафованы на 92 рубля ПМР в соответствии с п. 1 ст. 12.17 КоАП ПМР.

Ещё один водитель заплатил такой же штраф за отсутствие страховки, согласно п. 2 ст. 12.39 КоАП ПМР.

Основная задача сотрудников ГАИ – выявление грубых нарушений ПДД и предупреждение аварий. Подобные рейды Госавтоинспекция ПМР проводит регулярно.
  • Вчера, 14:42
  • DTV
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