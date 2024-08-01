В 2023 году несовершеннолетнего жителя Днестровска признали виновным в том, что он забил камнями до смерти 32 ежа, причинив окружающей среде Приднестровья материальный ущерб на общую сумму около 107 тысяч рублей. Сторона обвинения настаивала на вынесении приговора к реальному лишению свободы.
Ранее пресс-служба Прокуратуры информировала о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя г. Днестровск, обвиняемого в жестоком обращении с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшем их гибель, совершенное с применением садистских методов.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры , по итогам рассмотрения дела судом несовершеннолетний был признан виновным в том, что он, в период времени с 21 марта по 10 апреля 2022 года, находясь в различных местах на территории г. Днестровск, а также в июле-августе 2022 года, находясь в районе дома № 9 по ул. 25 Октября, г. Днестровск, умышленно с целью причинения боли и страданий животным (ежам), игнорируя принципы общечеловеческой морали и гуманного обращения с животными, предвидя причинение физической боли и смерти животным, осуществлял поимку ежей, после чего жестоко обращаясь с ними, используя садистские методы, причинение страданий, выразившиеся в мучении животных и намеренном нанесении им систематических и многочисленных ударов камнями, совершил жестокое обращение с садистскими методами в отношении 32 ежей, что в последующем повлекло мучительную гибель животных.
Причиненный материальный ущерб окружающей среде Приднестровской Молдавской Республике составил 106 797,98 руб. ПМР.
Первоначально по итогам рассмотрения уголовного дела суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. С указанным приговором суда столичная прокуратура не согласилась, посчитав наказание чрезмерно мягким, в связи с чем было внесено кассационное представление, которое в последующем Верховным судом было удовлетворено.
При повторном рассмотрении уголовного дела виновному было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с его отбыванием в колонии-поселении, что соответствует характеру и обстоятельствам совершенного преступления, имевшего серьезный общественный резонанс.
Органы прокуратуры обращают внимание, что уголовное законодательство устанавливает ответственность за жестокое обращение с животными.