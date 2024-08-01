В Бендерах подготовили программу мероприятий, посвящённых 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Завтра, 22 августа, на площади у ДК им. П. Ткаченко в 9:00 проведут смотр-конкурс на лучшую команду воспитанников дошкольных учреждений «Марш правнуков «Салют прадеду!»
23 августа - день проведения мемориальных и памятных мероприятий.
В этот день в 8:00 в храмах Бендер состоится лития по погибшим. Затем на площади Освобождения с 8:00 до 8:30 пройдут акции «Георгиевская ленточка», развернется инсталляция «Память».
Далее состоится шествие «Бессмертного полка». Участники акции с портретами ветеранов Великой Отечественной войны соберутся на площади Освобождения. В 8:30 колонна отправится к братским могилам на площадь Героев, где состоятся митинг и возложение цветов.
С 18:00 до 21:00 в Александро-Невском крепостном парке развернётся широкомасштабная акция «Вальс Победы», после которой состоится большой праздничный концерт. В парке будут работать тематические локации, выставка военной техники и оружия, развернется «землянка» с полевой кухней. Завершит торжество – праздничный салют.
В 20:45 на площади Героев пройдет гражданско-патриотическая акция «Журавли нашей Памяти». К данной акции смогут присоединиться и те, у кого отсутствует возможность посетить уличные мероприятия: для этого необходимо символами Победы украсить окно в своей квартире, разместить фотографию участника-фронтовика и зажечь свечу или иной источник света.
24 августа в 10:00 в разных микрорайонах города пройдут концертные программы творческих коллективов «Песни, опаленные войной».
В этот же день будет организована благотворительная экскурсия «Троллейбус Памяти», в 11:00 и 16:00.
В 20:30 в Александро-Невском крепостном парке зазвучит караоке-концерт «Память о войне».
25 августа мероприятия продолжатся благотворительной экскурсией «Троллейбус Памяти», пройдет она в 11:00 и 16:00.
В 15:00 на Центральном городском стадионе состоится Международный шашечный турнир.
В течение августа в ДК им. П. Ткаченко будет работать танцевальная площадка 40-х годов.
Госадминистрация города приглашает всех жителей и гостей города и республики принять активное участие в этих значимых событиях.
С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Государственной администрации города Бендеры по ссылке.