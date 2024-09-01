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В Слободзее и Григориополе тушили крупные пожары

В Слободзее и Григориополе тушили крупные пожары
Фото: пресс-служба ГУпЧС МВД ПМР

Около двух часов дня первого сентября на несанкционированной свалке загорелся мусор. Сильный ветер поднимал в воздух горящие кульки и раскидывал в сторону на десятки метров. Так огонь перекинулся на стерню на крайних улицах города.

Также загорелись два дома.

Как сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям МВД, на месте работали 4 пожарных расчёта. По тревоге были подняты слободзейские спасатели.

Люди не пострадали. Жители соседних домов с вещами вышли на улицы.

На месте работают 4 пожарных расчёта. По тревоге были подняты слободзейские спасатели.

Григориопольские пожарные спасли дачные участки от огня

Днём 1 сентября на выезде из Григориополя загорелась сухая трава. Рядом – дачный посёлок Солнечный, пожар угрожал полю с подсолнечником. Об этом в пожарную часть сообщили очевидцы.

На место прибыли два пожарных расчёта и две группы спасателей. Ветер усиливал распространение огня, который вплотную приблизился к дачным участкам.

Григориопольским огнеборцам удалось отсечь пламя и спасти 23 дачных участка. Пострадал только сарай, сообщает пресс-служба ГУпЧС МВД ПМР.

Сгорели 60 гектаров сухой травы. В дачном посёлке произошло аварийное отключение света.

В Госпожнадзоре отмечают, что трава загорелась от искры замкнувших линий электропередачи.
  • Вчера, 11:27
  • DTV
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