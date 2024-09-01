Около двух часов дня первого сентября на несанкционированной свалке загорелся мусор. Сильный ветер поднимал в воздух горящие кульки и раскидывал в сторону на десятки метров. Так огонь перекинулся на стерню на крайних улицах города.
Также загорелись два дома.
Как сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям МВД, на месте работали 4 пожарных расчёта. По тревоге были подняты слободзейские спасатели.
Люди не пострадали. Жители соседних домов с вещами вышли на улицы.
На месте работают 4 пожарных расчёта. По тревоге были подняты слободзейские спасатели.
Григориопольские пожарные спасли дачные участки от огня
Днём 1 сентября на выезде из Григориополя загорелась сухая трава. Рядом – дачный посёлок Солнечный, пожар угрожал полю с подсолнечником. Об этом в пожарную часть сообщили очевидцы.
На место прибыли два пожарных расчёта и две группы спасателей. Ветер усиливал распространение огня, который вплотную приблизился к дачным участкам.
Григориопольским огнеборцам удалось отсечь пламя и спасти 23 дачных участка. Пострадал только сарай, сообщает пресс-служба ГУпЧС МВД ПМР.
Сгорели 60 гектаров сухой травы. В дачном посёлке произошло аварийное отключение света.
В Госпожнадзоре отмечают, что трава загорелась от искры замкнувших линий электропередачи.