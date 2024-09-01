Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам января-августа 2024 года ускорилась до трех с половиной процентов. За обозначенный период наиболее подорожали тарифы на услуги – шесть процентов. Продукты питания стали дороже на три процента, а непродовольственные товары прибавили в цене более двух процентов, передает newspmr.com.
Индексы потребительских цен за январь-август 2024 года: - на продовольственные товары – 103,06%; - на непродовольственные товары – 102,34%; - тарифы на услуги – 106,03%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 103,47%.
Августовская инфляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило четыре десятых процента.
За прошедший месяц наиболее подорожали продукты питания, немного подросли цены на непродовольственные товары, а тарифы на услуги, наоборот, в среднем слегка снизились.
Продовольствие в августе 2024 года стало дороже почти на один процент. Подорожали: овощи; яйца; мед; рыбопродукты; алкогольные и безалкогольные напитки; масло и жиры; хлебобулочные изделия; молочная продукция; сыр. Подешевели: картофель; фрукты и цитрусовые; сахар; мука; майонезная продукция.
Непродовольственные товары за отчетный месяц повысили свои ценники на одну десятую процента. Наиболее подорожали: медикаменты; мебель; табачные изделия; автозапчасти; товары бытовой химии; моющие средства; парфюмерно-косметические товары; строительные материалы; бумажно-беловые товары. Подешевели: горюче-смазочные материалы; персональные компьютеры; средства связи; телерадиотовары; электротовары и другие бытовые приборы.
В среднем тарифы на услуги в августе почти не изменились. Подорожали: газ сжиженный; ритуальные услуги; услуги образования. Подешевели: медицинские услуги.
Индексы потребительских цен за август 2024 года: - на продовольственные товары – 100,93%; - на непродовольственные товары – 100,10%; - тарифы на услуги – 99,95%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,41%.