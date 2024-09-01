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Августовский индекс цен

Августовский индекс цен
изображение: открытые источники

Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам января-августа 2024 года ускорилась до трех с половиной процентов. За обозначенный период наиболее подорожали тарифы на услуги – шесть процентов. Продукты питания стали дороже на три процента, а непродовольственные товары прибавили в цене более двух процентов, передает newspmr.com.

Индексы потребительских цен за январь-август 2024 года:
- на продовольственные товары – 103,06%;
- на непродовольственные товары – 102,34%;
- тарифы на услуги – 106,03%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 103,47%.

Августовская инфляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило четыре десятых процента.

За прошедший месяц наиболее подорожали продукты питания, немного подросли цены на непродовольственные товары, а тарифы на услуги, наоборот, в среднем слегка снизились.

Продовольствие в августе 2024 года стало дороже почти на один процент. Подорожали: овощи; яйца; мед; рыбопродукты; алкогольные и безалкогольные напитки; масло и жиры; хлебобулочные изделия; молочная продукция; сыр. Подешевели: картофель; фрукты и цитрусовые; сахар; мука; майонезная продукция.

Непродовольственные товары за отчетный месяц повысили свои ценники на одну десятую процента. Наиболее подорожали: медикаменты; мебель; табачные изделия; автозапчасти; товары бытовой химии; моющие средства; парфюмерно-косметические товары; строительные материалы; бумажно-беловые товары. Подешевели: горюче-смазочные материалы; персональные компьютеры; средства связи; телерадиотовары; электротовары и другие бытовые приборы.

В среднем тарифы на услуги в августе почти не изменились. Подорожали: газ сжиженный; ритуальные услуги; услуги образования. Подешевели: медицинские услуги.

Индексы потребительских цен за август 2024 года:
- на продовольственные товары – 100,93%;
- на непродовольственные товары – 100,10%;
- тарифы на услуги – 99,95%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,41%.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 10:24
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