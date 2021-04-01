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"Шериф" с 80 очками и 87 возможных лидирует в чемпионате Молдовы по футболу

"Шериф" с 80 очками и 87 возможных лидирует в чемпионате Молдовы по футболу

ФК "Шериф", победив на своем поле со счетом 2:0 "Сфынтул Георге" (Суручены) в 29 туре Национальной дивизии (НД) чемпионата Молдовы по футболу, набрал в итоге 80 очков из 87 возможных.

Команда "Петрокуб-Хынчешть", идущая на втором месте, сыграла 0:0 с "Динамо-Авто" (Тирасполь), и теперь отстает от лидера на 13 очков, передает infotag.md

"Шерифу" для того, чтобы стать 19-кратным чемпионом Молдовы можно проиграть четыре матча из семи. Притом, что в 29 играх нынешнего первенства чемпион уступил всего лишь в одной встрече.

Столичный "Зибру", занимающий предпоследнее девятое место, разгромив со счетом 6:0 "Сперанцу" сократил свое отставание от ниспоренской команды до двух очков, а итоговое восьмое место после окончания сезона гарантирует "прописку" в НД без участия в переходном стыковом матче с командой из Дивизии А. Другие результаты 29 тура: "Милсами" (Оргеев) - "Дачия Буюкань" (Кишинев) - 3:0, "Флорешть" (Флорешты) - "Кодру" (Лозова) - 2:1.
infotag.md
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