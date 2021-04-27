Dnestr.TV

 
0

МГУ вошел в первую сотню рейтинга университетов Round University Ranking

МГУ вошел в первую сотню рейтинга университетов Round University Ranking

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в мировой топ-100 глобального рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2021 год, став 91-ым, рассказали РИА Новости организаторы исследования.

Рейтинговое агентство RUR совместно с компанией Clarivate при информационной поддержке МИА "Россия сегодня" 27 апреля опубликовало глобальный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) за 2021 год. В этом году в проекте приняли участие 867 университетов мира, включая 95 вузов России, пишет ria.ru.

Round University Ranking (RUR) – является первым ежегодно издаваемым рейтингом российского происхождения. Начиная с 2010 года суммарно 1,1 тысячи ведущих университетов мира из 85 стран приняли участие в том или ином рейтинге семейства RUR. Помимо "Общего" рейтинга, также издается ряд рейтингов по укрупненным предметным областям, в том числе по гуманитарным и социальным наукам. Всего в рейтинге RUR используется 20 индикаторов оценки университета, объединённых в четыре группы измерения - качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации, уровень финансовой устойчивости.

Мировые результаты

Отмечается, что в рейтинге 2021 года представлены университеты 74 государств мира. При этом распределение вузов по странам достаточно неравномерно - первые 10 стран по числу вузов-участников аккумулируют 563 университета (63% от общего числа). Россия, начиная с 2017 года, входит в первую тройку стран по числу университетов-участников. На первом месте ожидаемо находится США со 128 вузами, на втором Россия с 95 участниками, на третьем КНР с 68 вузами.

Добавляется, что первая двадцатка вузов наиболее стабильна – одни и те же вузы, преимущественно США и Великобритании, повторяются из года в год. Это ведущие мировые бренды, аккумулирующие таланты со всего мира. Топ-3 в глобальном рейтинге составили три вуза из США: Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт, Стэнфордский университет.

Российский топ

"В мировой ТОП-100 в общей сложности вошли вузы из 21 страны мира, в том числе один из России – МГУ им. М.В. Ломоносова (91 строчка)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 2021 год стал рекордным по представленности вузов России. Сразу 95 отечественных университетов вошли в глобальный рейтинг, что дает 11% от общего числа участников, 15 из них вошли в мировой топ-500. Для сравнения, в 2020 году Россия была представлена 82 университетами, а в 2016 российских вузов было всего 23.

Кроме МГУ в российский топ-10 вошли Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (101 место в мире), Томский государственный университет (103 место), Московский физико-технический институт (106 место), Санкт-Петербургский государственный университет (305 место), Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (309 место), Университет ИТМО (324 место) Казанский (Приволжский) федеральный университет (372 место), Томский политехнический университет (375 место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (384 место).

Девяносто пять российских вузов вошло в опубликованный рейтинг Round University Rankings 2021, в котором представлены лучшие вузы мира. Движение российских вузов смотри в инфографике "Социального навигатора".

Результаты по направлениям

Помимо общего рейтинга агентством также были представлены четыре рейтинга по отдельным направлениям деятельности - по качеству преподавания, по качеству проводимых исследований, по уровню интернационализации, по уровню финансовой устойчивости.

МГУ возглавил отечественный топ-5 по качеству преподавания, став в этом рейтинге 32-м в мире. За ним следуют Томский государственный университет (49 место в мире), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (70 место), Санкт-Петербургский государственный университет (73 место), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (Московский инженерно-физический институт) (77 место)

Рейтинг по качеству исследований среди российских вузов возглавил МИФИ (208 место в мире). Второе место досталось Московскому физико-техническому институту (242 место), третье - Томскому государственному университету (270 место). Замыкают отечественный топ-5 МГУ (296 место) и МИСиС (448 место).
Лучшим среди российских вузов в области интернационализации оказался Томский государственный университет (109 место в мире). Вторым и третьим - МГУ (127 место) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (179). Также в мировой топ-200 удалось войти МФТИ (195 место) и Университету Иннополиса (196 место).

МФТИ возглавил российский топ рейтинга по финансовой устойчивости, став 64 в мире. Еще один отечественный вуз в мировом топ-100 по этому направлению - Университет Иннополиса (97 место). Так в топ-5 в РФ вошли МГУ (124 место), МИФИ (194 место), Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского (275 место).
ria.ru
  • Сегодня, 07:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Семейное дело "Кисловъ"
  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • С 1 апреля 2021 года на II квартал 2021 года установлен ...
  • Про нас иначе. "Каменный век"
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
  • Возобновлено авиасообщение между Кишиневом и Санкт-Пете ...
  • Руслан Мова ответил на вопросы журналистов «Комсомольск ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна