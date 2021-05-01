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Ювентусу официально поставили ультиматум: Или Суперлига, или Серия А
Туринский "Ювентус" не сможет выступать в Серии А в следующем сезоне, если не выйдет из Суперлиги.
Об этом заявил Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, передает unian.net со ссылкой на Sky Sports.
"Правила понятны. Если "Ювентус" все еще будет частью Суперлиги перед новым сезоном, он не сможет участвовать в Серии А", - сказал Гравина.
"Будет жаль болельщиков, но правила есть правила, и они применимы ко всем. Я надеюсь, что это перетягивание канатов скоро завершится", - добавил он.
"Ювентус" в Суперлиге: главное
- Туринский клуб вошел в число основателей Суперлиги, а президент клуба Андреа Аньелли стал одним из идейных вдохновителей проекта. Он получил должность вице-президента Суперлиги.
- Известно, что Аньелли обманул президента УЕФА Александера Чеферина перед объявлением о запуске Суперлиги.
- После провала проекта "Ювентус" остался одним из трех клубов, которые не вышли из Суперлиги, наряду с "Реалом" и "Барселоной".
- Все три клуба сделали официальное совместное заявление, подчеркнув, что не планируют отказываться от своей миссии.
unian.net
- Сегодня, 06:17
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