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"Шериф" стал чемпионом Молдовы за 4 тура до конца чемпионата
Сегодня ФК «Шериф» стал чемпионом Молдовы в 19-й раз в истории. Об этом сообщила Федерация Молдовы по футболу.
«Желто-черные» выиграли матч с «Милсами Орхей» со счетом 6:0 и таким образом победили за 4 тура до конца чемпионата, сообщает nokta.md
Отрыв от находящегося на втором месте ФК «Петрокуб» составляет 13 очков.
ФК «Шериф» продолжает быть самым титулованным клубом Молдовы.
«На счету нашего клуба 38 завоеванных трофеев за 24 года существования клуба», — говорится в пресс-релизе футбольного клуба.
nokta.md
- Вчера, 22:22
- DTV
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