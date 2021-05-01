Dnestr.TV

 
0

"Шериф" стал чемпионом Молдовы за 4 тура до конца чемпионата

"Шериф" стал чемпионом Молдовы за 4 тура до конца чемпионата

Сегодня ФК «Шериф» стал чемпионом Молдовы в 19-й раз в истории. Об этом сообщила Федерация Молдовы по футболу.

«Желто-черные» выиграли матч с «Милсами Орхей» со счетом 6:0 и таким образом победили за 4 тура до конца чемпионата, сообщает nokta.md

Отрыв от находящегося на втором месте ФК «Петрокуб» составляет 13 очков.

ФК «Шериф» продолжает быть самым титулованным клубом Молдовы.

«На счету нашего клуба 38 завоеванных трофеев за 24 года существования клуба», — говорится в пресс-релизе футбольного клуба.

nokta.md

  • Вчера, 22:22
  • DTV
  • Просмотров: 22
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • C 30 апреля по 10 мая вернется стандартный режим переме ...
  • Российские власти предупредили граждан Молдовы, незакон ...
  • МГБ информирует о некоторых изменениях режима в пункта ...
  • Про нас иначе. Вертолеты и беспилотные летательные аппа ...
  • Руслан Мова рассказал о перспективах создания финансово ...
  • Режим пересечения госграницы ПМР в пасхальные праздники ...
  • Пояснения правил пересечения границ сопредельных госуда ...
  • Санду считает, что «процесс приднестровского урегулиров ...
  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • ART SPASE: SPRING
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна