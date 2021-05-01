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Овечкин занял третье место по очкам среди левых нападающих в play-off НХЛ

Овечкин занял третье место по очкам среди левых нападающих в play-off НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин заработал 132-е очко за карьеру в play-off НХЛ в матче между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». Он вышел на третье место по очкам среди левых нападающих.

Столько же очков у финского форварда Эсы Тикканена. Лидеры по этому показателю — Брайан Пропп (148) и Брендан Шенахан (134). Все трое — бывшие профессиональные хоккеисты, передает kommersant.ru.

Матч «Вашингтон Кэпиталз»—«Бостон Брюинз» завершился со счетом 3:2. Шайбы от «Вашингтон Кэпиталз» забросили Том Уилсон, Бренден Диллон и Ник Дауд. Александр Овечкин отдал результативную передачу и четыре раза бросил по воротам соперника.

В марте Александр Овечкин вышел на чистое шестое место лучших снайперов НХЛ, забросив 718-ю шайбу за карьеру. Он обошел канадца Фила Эспозито. В пятерку лидеров среди снайперов не входят действующие игроки. В апреле российский хоккеист вышел на чистое второе место по голам в большинстве.
kommersant.ru
  • Сегодня, 07:29
  • DTV
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