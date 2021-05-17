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В столице провели соревнования по регби «Овальный мяч Приднестровья»

В столице провели соревнования по регби «Овальный мяч Приднестровья»

16 мая в Тирасполе провели соревнования, организованные Федерацией регби ПМР под названием «Овальный мяч Приднестровья».

В Тирасполь съехались спортсмены из разных городов Приднестровья и Республика Молдова.

Республиканский кадетский корпус представил команду «Динамо-кадет». По результатам игры воспитанники заняли второе место.

«Мы организовали локальные соревнования, подобные "Золотому Овалу". Это международный турнир с богатейшей историей. В Российской Федерации в текущем году он будет проведён 43-й год подряд. Хочу отметить техническую подкованность участников, выразить благодарность их тренерам. Ребята показали интересную игру и огромное желание победить», - сказал руководитель общественной организации Евгений Вьюшков.

Как передает пресс-центр МВД, в Республиканском кадетском корпусе физическому воспитанию будущих защитников правопорядка уделяется особое внимание. Помимо регби, кадеты занимаются футболом, боксом, борьбой, академической греблей. Не первый год сдают нормативы ГТО.
  • Вчера, 19:57
  • DTV
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