16 мая в Тирасполе провели соревнования, организованные Федерацией регби ПМР под названием «Овальный мяч Приднестровья».
В Тирасполь съехались спортсмены из разных городов Приднестровья и Республика Молдова.
Республиканский кадетский корпус представил команду «Динамо-кадет». По результатам игры воспитанники заняли второе место.
«Мы организовали локальные соревнования, подобные "Золотому Овалу". Это международный турнир с богатейшей историей. В Российской Федерации в текущем году он будет проведён 43-й год подряд. Хочу отметить техническую подкованность участников, выразить благодарность их тренерам. Ребята показали интересную игру и огромное желание победить», - сказал руководитель общественной организации Евгений Вьюшков.
Как передает пресс-центр МВД, в Республиканском кадетском корпусе физическому воспитанию будущих защитников правопорядка уделяется особое внимание. Помимо регби, кадеты занимаются футболом, боксом, борьбой, академической греблей. Не первый год сдают нормативы ГТО.