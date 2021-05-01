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Зеленский сказал, когда в Украине закончится "эпоха бедности"

Зеленский сказал, когда в Украине закончится "эпоха бедности"

Президент Владимир Зеленский заявил, что «эпоха бедности» закончится, когда все украинцы будут платить налоги, в стране пройдет дерегуляция, а само государство будет максимально диджитализировано.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, посвященной двум годам его работы, комментируя один из главных своих предвыборных лозунгов, передает unian.net.

«Что касается бедности – непросто. Не все зависит от меня. Скажу честно – давлю на правительство, чтобы увеличили и «минималку», и пенсии. Да, им непросто – и со мной, с одной стороны, и непросто с наполнением бюджета. Экономика развивается не очень хорошо, достаточно медленно из-за COVID. Но, тем не менее, если сравнивать с европейскими странами, с мировыми, то я считаю, что мы в нормальном состоянии находимся. Но эпоха бедности закончится только тогда, когда все будут платить налоги, когда дерегуляция будет, когда государство будет максимально диджитализировано. Все это будет обязательно», - сказал он.

unian.net
  • Сегодня, 07:33
  • DTV
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