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УЕФА возбудил дело в отношении клубов, не вышедших из Суперлиги

УЕФА возбудил дело в отношении клубов, не вышедших из Суперлиги

УЕФА объявил об открытии дисциплинарного дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые не покинули проект Суперлиги. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Поводом послужило возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА, передает unian.net

"После расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги, против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее УЕФА принял меры в отношении клубов, которые уже вышли из Суперлиги.

Суперлига: провал проекта

19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер". В то же время "Бавария", "Боруссия" Д и ПСЖ отказались от участия.

Было заявлено, что турнир начнется в августе и в нем сыграют 20 клубов (15 клубов-основателей и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне). В формате турнира предусматривались групповой этап и матчи навылет. Каждый участник Суперлиги должен был получить 350 миллионов евро.

Главой Суперлиги был избран президент "Реала" Флорентино Перес.

УЕФА сразу пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги. Затем УЕФА заявил, что не позволит футболистам из Суперлиги играть за сборные, а Александер Чеферин подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".

Создание Суперлиги вызвало массовые протесты среди футбольных болельщиков - как в сети, так и возле стадионов. Также создание турнира осудили многие футболисты и футбольные клубы.

В итоге к утру 21 апреля все английские клубы объявили о том, что выходят из Суперлиги, а организаторы заявили, что проект поставлен на паузу.

Впоследствии мадридский "Атлетико", а также итальянские "Интер" и "Милан" решили эвакуироваться из Суперлиги.

"Реал", "Барселона" и "Ювентус" сделали совместное заявление, подчеркнув, что не отказываются от своей миссии. По неофициальной информации, они могут быть отстранены от участия в турнирах УЕФА на два года.

unian.net
  • Сегодня, 07:35
  • DTV
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