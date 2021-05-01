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В Украине появился новый профессиональный праздник

В Украине появился новый профессиональный праздник

Кабинет министров одобрил введение Дня администратора центра предоставления административных услуг. Его будут отмечать ежегодно 6 сентября.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 26 мая.

Согласно документу, праздник вводят для того, чтобы отметить важную роль администраторов ЦПАУ в обеспечении функционирования сервисной государства, передает rbc.ua.

"По случаю 9-й годовщины принятия закона Украины "Об административных услугах" и учитывая, что благодаря качественному и беспристрастному выполнению обязанностей администраторов центров предоставления административных услуг увеличивается степень доверия граждан к власти, предлагается ввести в Украине профессиональный праздник - День администратора центра предоставления административных услуг, который отмечать ежегодно 6 сентября", - сказано в документе.

В Украине появился новый профессиональный праздник

Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) - государственные учреждения по оказанию различных административных услуг по принципу "единого окна" и "прозрачного офиса". Создаются при местных советах с целью комфорта и противодействия коррупции в предоставлении услуг физическим и юридическим лицам. Могут иметь территориальные подразделения.
rbc.ua
  • Сегодня, 09:34
  • DTV
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