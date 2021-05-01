Кабинет министров одобрил введение Дня администратора центра предоставления административных услуг. Его будут отмечать ежегодно 6 сентября.
Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 26 мая.
Согласно документу, праздник вводят для того, чтобы отметить важную роль администраторов ЦПАУ в обеспечении функционирования сервисной государства, передает rbc.ua.
"По случаю 9-й годовщины принятия закона Украины "Об административных услугах" и учитывая, что благодаря качественному и беспристрастному выполнению обязанностей администраторов центров предоставления административных услуг увеличивается степень доверия граждан к власти, предлагается ввести в Украине профессиональный праздник - День администратора центра предоставления административных услуг, который отмечать ежегодно 6 сентября", - сказано в документе.
Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) - государственные учреждения по оказанию различных административных услуг по принципу "единого окна" и "прозрачного офиса". Создаются при местных советах с целью комфорта и противодействия коррупции в предоставлении услуг физическим и юридическим лицам. Могут иметь территориальные подразделения. rbc.ua