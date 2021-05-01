В связи с изменением Евросоюзом критериев определения стран, из которых можно без ограничений пересекать границы ЕС, Украина также пересмотрит такие критерии.
Украина намерена позволить приезжать гражданам из Турции без обязательного прохождения ПЦР-тестирования на COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет korrespondent.net.
"Например, Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ, и те, кто возвращается из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест", - сообщил Ляшко.
Также Ляшко отметил, что в связи с изменениями ЕС критериев определения стран, из которых можно без ограничений пересекать границы ЕС, Украина также пересмотрит такие критерии.
"Мы внесли изменения в постановления Кабмина и сейчас согласовываем их с центральными органами исполнительной власти. Мы вводим в постановление перечень стран, которые привлекательны с туристической точки зрения для Украины, Минкульт и МИД определили страны, где будут зеркальные действия", - рассказал он.
Напомним, что с 15 мая украинским туристам, которые летят в Турцию, больше не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом, после возвращения из-за границы всем украинцам нужно или сдать ПЦР-тест или пройти 14-дневную самоизоляцию с приложением Дій.Вдома. korrespondent.net