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В Украине будут наказывать за “украденные” курсовые и диссертации

В Украине будут наказывать за “украденные” курсовые и диссертации

Украинские парламентарии намерены ввести наказание за покупку рефератов, курсовых работ, диссертаций и других академических текстов.
В Украине студентам грозят штрафы за чужие работы. Депутаты намерены ввести наказание за покупку рефератов, курсовых работ, диссертаций и других академических текстов. Об этом идет речь в законопроекте № 5532, который накануне был зарегистрирован в Верховной Раде.

Документ внесла группа народных депутатов от партий "Слуга народа" и "ОПЗЖ", пишет korrespondent.net.

Как считают авторы документа, в Украине существует огромная проблема представления академических текстов, полученных от других физических или юридических лиц, как собственных результатов учебной и научной деятельности.

Чтобы противостоять плагиату, депутаты предлагают дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 51-5 и установить следующие штрафы:

За плагиат академических текстов от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 5100 гривен)

За повторное скачивание чужих работ в течение года штраф вырастет от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 до 17000 гривен).

При этом в документе не уточняется, каким образом выявить факт того, что лицо подает не собственные научные тексты.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:22
  • DTV
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