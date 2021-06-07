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УЕФА утвердил дизайн формы сборной Украины с силуэтом Крыма

УЕФА утвердил дизайн формы сборной Украины с силуэтом Крыма

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказалась о контуре страны на футболке сборной Украины, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы — 2020.

«Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки, — приводит слова представителя УЕФА gazeta.ru.

6 июня президент Украинская ассоциация футбола (УАФ) Андрей Павелко представил новую форму сборной, в которой команда проведет чемпионат Европы — 2020. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

УЕФА утвердил дизайн формы сборной Украины с силуэтом Крыма

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

gazeta.ru
  • Сегодня, 07:24
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