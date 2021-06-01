Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине на 150 млн долларов. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.
Он отметил, что это чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины.
"Важные новости от наших американских партнеров. Пентагон утвердил вторую часть безопасности помощи Украине в 2021 году на 150 млн долларов", - написал Зеленский.
Он также выразил благодарность Белому дому за важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней украинских воинов.
Напомним, 1 марта стало известно, что Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи на 125 млн долларов. Деньги предназначены для оснащения ВСУ, чтобы помочь Украине "сохранить территориальную целостность" и "улучшить оперативную совместимость с НАТО".
Позже Пентагон заявил, что условием для выделения еще $150 млн является значительный прогресс в проведении ключевых реформ в сфере обороны.
Как известно, 8 декабря Конгресс США поддержал проект военного бюджета на 2021 финансовый год, в рамках которого согласовано предоставление Украине 250 млн долларов военной помощи.