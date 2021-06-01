Dnestr.TV

 
0

Украина меняет тактику по сближению с НАТО

Украина меняет тактику по сближению с НАТО

Украина от просьб предоставить План действий по членству в НАТО перешла к требованиям, так как за 13 лет после Бухарестского саммита Альянс не выполнил свое обещание о ПДЧ для Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Большая пятница на канале Украина 24 в субботу, 12 июня.

"Тактика изменилась по одной простой причине. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение, где написано: "Украина и Грузия будут членами НАТО, поручаем министрам МИД стран-членов НАТО рассмотреть вопрос предоставления Украине и Грузии ПДЧ". С 2008 года для выполнения этого решения НАТО не сделало ничего от слова вообще. Прошло 13 лет, за которые очень углубилось взаимодействие с НАТО. НАТО оказывало и оказывает принципиальную поддержку в борьбе с российской агрессией. Мы ценим эту поддержку. Но именно в вопросе ПДЧ за 13 лет ноль действий", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что украинское государство "имеет полное право задать вопрос: может пора хотя бы сдвинуть с места?", передает korrespondent.net.

"Мы же не говорим: немедленно, завтра возьмите нас в НАТО. Между предоставлением ПДЧ и членством в НАТО есть неопределенный период времени. Мы говорим: дайте политический сигнал, выполните собственное обещание, данное нам 13 лет назад. Тем более что за это время прогресс в реформировании ВСУ, в реформах очень весомый. Если ответ Альянса будет "нет", то украинский народ должен это услышать, и мы должны изменить свою политику. Но я убежден, что Украина будет членом НАТО. Мы пройдем этот путь. Потому что это и в интересах НАТО, чтобы Украина была членом. Все чего мы хотим - сдвинуть с места", - подытожил Кулеба.

Ранее Генштаб оценил год спецстатуса Украины в НАТО. Вступление Украины в НАТО будет способствовать укреплению оборонного потенциала не только нашей страны, но и усилению Организации Североатлантического договора, подчеркнули в Генштабе.

Также в ОП заявили, что Украина выполнила все требования для получения ПДЧ в НАТО. Пока нет консенсуса относительно дальнейших шагов к членству Украины в Альянсе, добавили в ОП.

korrespondent.net
  • Сегодня, 19:26
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна