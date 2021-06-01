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В Одессе прогремел взрыв: часть города осталась без света

В Одессе прогремел взрыв: часть города осталась без света

В субботу, 12 июня, в Одессе произошел мощный взрыв на подстанции. По предварительной информации, ЧП случилось на ПС 110/10 кВ "Артиллерийская".
Причиной мог стать обильный дождь, в результате чего на электроподстанции "Чумка-3", на Транспортной, 3 произошло короткое замыкание. На многих улицах города отключили электричество, передает podrobnosti.ua

"Сейчас отсутствует связь с кол-центром и могут наблюдаться помехи с водоснабжением в центральной части города и в Малиновском районе. После устранения аварии специалистами "ДТЭК Одесские электросети" и обеспечения электроснабжения, будет восстановлена подача воды в центральной части города", – говорится в сообщении "Инфоксводоканала".

В ДТЕК проинформировали, что загорелось высоковольтное оборудование на подстанции "Чумка". В результате, произошло аварийное отключение трансформаторных подстанций "Чумка", "Артиллерийска" и половина станции "ЮЗР". Сейчас электрики чинят подстанции.

Таким образом, на данный момент нет света и воды в домах на Сегедской улице, по Фонтанской дороге, на Пироговской, проспекте Шевченко, Итальянском бульваре.

Известно, что пожар полностью ликвидировали в 18:30. Никто не пострадал.

podrobnosti.ua
  • Сегодня, 09:30
  • DTV
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