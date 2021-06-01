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Мощный ливень за 15 минут затопил Одессу. Видео

Мощный ливень за 15 минут затопил Одессу. Видео

В субботу, 12 июня, в Одессе прошел мощный ливень, который за пятнадцать минут затопил центральные улицы города. В течение четверти часа в городе выпало 28 миллиметров осадков.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента городского хозяйства Одесского горсовета на своей странице в Facebook, передает strana.ua

"Несмотря на системную работу сотрудников КП "Городские дороги" по расчистке ливневой канализации, справиться с таким объемом осадков она по своим техническим возможностям не смогла", - говорится в сообщении.

Очевидцы выкладывают в Интернет видео затопленных улиц. На кадрах одного из них - главная улица города Дерибасовская, по которой едет на велосипеде курьер, половина колес его велосипеда не видно из-за воды.




strana.ua
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