В субботу, 12 июня, в Одессе прошел мощный ливень, который за пятнадцать минут затопил центральные улицы города. В течение четверти часа в городе выпало 28 миллиметров осадков.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента городского хозяйства Одесского горсовета на своей странице в Facebook, передает strana.ua
"Несмотря на системную работу сотрудников КП "Городские дороги" по расчистке ливневой канализации, справиться с таким объемом осадков она по своим техническим возможностям не смогла", - говорится в сообщении.
Очевидцы выкладывают в Интернет видео затопленных улиц. На кадрах одного из них - главная улица города Дерибасовская, по которой едет на велосипеде курьер, половина колес его велосипеда не видно из-за воды.