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Партия Порошенко "Евросолидарность" требует закрыть границу и прекратить пассажирское сообщение с РФ

Партия Порошенко "Евросолидарность" требует закрыть границу и прекратить пассажирское сообщение с РФ

"Европейская Солидарность" требует закрыть границу и окончательно прекратить пассажирское сообщение с Россией в связи со вспышкой коронавируса в РФ, сообщает pravda.com.ua

Источник: заявление партии

Дословно: "Последние недели в стране-агрессоре бурлит индийский штамм ковида, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве.

По прогнозу ученых, новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если в течение ближайших дней не позволяют выводить к жесткому сдерживанию болезни на границе".

Детали: Партия требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожных перевозок, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации.

В "ЕС" считают, что украинцы, которые возвращаются из РФ, в настоящее время должны проходить, кроме тестирования, контролируемую самоизоляцию.

Напомним: В России за сутки умерли 548 больных COVID-19 – это максимальный показатель с февраля.
  • Сегодня, 12:05
  • DTV
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