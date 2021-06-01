Российский исполнитель включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Российский певец Филипп Киркоров внесен Министерством культуры и информполитики Украины в "черный список". Россиянин представляет угрозу национальной безопасности, об этом сообщается на сайте Минкульта.
Имя певца внесено в санкционный список по представлению СБУ, пишет korrespondent.net.
"11 июня 2021 года в Министерство культуры и информполитики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом от 22 июня он был включен в перечень", - говорится в сообщении.
Процедура осуществляется автоматически.
Сейчас в черном списке минкультуры Украины находятся 201 человек. В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. korrespondent.net