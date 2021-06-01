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Филипп Киркоров попал в "черный список" Украины

Филипп Киркоров попал в "черный список" Украины

Российский исполнитель включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Российский певец Филипп Киркоров внесен Министерством культуры и информполитики Украины в "черный список". Россиянин представляет угрозу национальной безопасности, об этом сообщается на сайте Минкульта.

Имя певца внесено в санкционный список по представлению СБУ, пишет korrespondent.net.

"11 июня 2021 года в Министерство культуры и информполитики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом от 22 июня он был включен в перечень", - говорится в сообщении.

Процедура осуществляется автоматически.

Сейчас в черном списке минкультуры Украины находятся 201 человек.
В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:13
  • DTV
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