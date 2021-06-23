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Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Кабинет министров Украины на заседании в среду денонсировал соглашение СНГ о сотрудничестве в области туризма, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.

Соглашение о сотрудничестве в области туризма было подписано Украиной, РФ, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, передает ria.ru

Соглашением стороны договорились содействовать развитию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в области туризма по линии правительственных организаций, национальных и региональных туристских ассоциаций, обществ, фирм и предприятий, активно поддерживать их инициативы, направленные на эффективное освоение туристских ресурсов.

"По результатам анализа действующих международных договоров в рамках СНГ относительно их соответствия национальным интересам считаем нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в области туризма, совершенном 23 декабря 1993 года в Ашхабаде", - говорится в пояснительной записке к документу.

В документе говорится, что одной из сторон соглашения является РФ, а Украина прекратила фактическое сотрудничество с Россией "в связи с вооруженной агрессией". Вместе с тем в пояснительной записке говорится, что сотрудничество Киева с другими странами-участниками соглашения в области туризма происходит в рамках двусторонних договоров.

Этим же постановлением правительство Украины выразило намерение не становиться участником соглашения о совете по туризму стран СНГ, подписанном 30 мая 2012 года в Ашхабаде.

ria.ru
  • Вчера, 19:22
  • DTV
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