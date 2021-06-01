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Зеленский назвал своих "конкурентов" на выборах

Зеленский назвал своих "конкурентов" на выборах

Участие в выборах зависит от людей, говорит Зеленский
Президент считает своими конкурентами инфраструктуру, войну и бедность людей, а не политиков.
Президент Владимир Зеленский считает, что у него нет конкурентов среди политиков. Об этом он сказал в эфире программы VIP с Натальей Мосейчук.
"Не хочу никого обидеть, я считаю, что у меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты - это инфраструктура, война, бедность людей. Это - самое главное ... потому что я хочу это изменить. Если это не изменю, это главные мои конкуренты", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли быть его конкурентом мэр Киева Виталий Кличко, президент сказал: "Есть мэр, у него есть ответственность, у него есть все эти рычаги, власть и др. Он хочет, чтобы мы помогли? Мы готовы. У нас нет сейчас каких-то отношений, он почему-то решил, он так сказал, что власть преследует за политическую конкуренцию. Мне кажется, он забыл, что он мэр - и решил начать президентскую кампанию", сообщает korrespondent.net

Говоря о возможности второй президентской каденции, Зеленский отметил, что это зависит не от него, "это выбор людей".

"Хочется некоторые вещи просто успеть сделать. Мне кажется, я многое успею", - добавил Зеленский.

Напомним, в ходе пресс-конференции 20 мая Зеленский сказал, что еще "рано отвечать" на вопрос о его участии в следующих выборах президента.
  • Сегодня, 10:22
  • DTV
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