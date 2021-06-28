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5000 военных из 32 стран мира: в Черном море стартуют крупнейшие учения Sea Breeze-2021

5000 военных из 32 стран мира: в Черном море стартуют крупнейшие учения Sea Breeze-2021


В черноморском регионе 28 июня, стартуют масштабные многонациональные учения НАТО и стран-партнёров Sea Breeze 2021 («Морской Бриз 2021»), сообщает eadaily.com

Как сообщается на аккаунте в Twitter, созданный организаторами учений, накануне для участия в них в Одессу прибыл ракетный эсминец США USS Ross.

«USS Ross прибыл в Одессу для участия в учениях SeaBreeze! Это 21-я итерация учений, в которых более 30 стран объединятся для обучения совместимости в водах Черного моря!» — говорится в сообщении.
Одесское издание Думская в свою очередь сообщает, что еще с 26 июня в порту Одессы начала учений ожидают два катера Island Береговой охраны Грузии.

Многонациональные учения Sea Breeze-2021. Они будут проходить в период с 28 июня до 10 июля, с участием рекордного количества стран, большинство из которых входит в НАТО.

Эти маневры пройдут в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях Украины. В них запланировано участие подразделений Украины, США, Канады, Британии, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии.


Хотя учения происходят ежегодно, в этот раз следить за ними во всем мире будут особенно пристально. Ведь меньше чем за неделю до их старта произошел громкий инцидент с британским ракетным эсминцем HMS Defender, который демонстративно нарушил российскую морскую границу у мыса Фиолент в Крыму.

Выдворять нарушителя пришлось с предупредительной стрельбой и даже показательным бомбометанием перед кораблем. Этот корабль также готовится принять участие в маневрах.

Россия уже отреагировала на военные учения в Черном море, назвав их "провокацией". По словам Минобороны России, "под прикрытием учений НАТО поставит в Украину современное оружие для использования на Донбассе", сообщает focus.ua


Как сообщало EADaily, в Грузии прибывший британский корабль встретили как героя. Перед его экипажем местные артисты пели национальные песни и исполняли танцы.
  • Сегодня, 11:25
  • DTV
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