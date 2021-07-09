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Около миллиарда морских обитателей погибли в Тихом океане из-за жары

Около миллиарда морских обитателей погибли в Тихом океане из-за жары

Около миллиардов морских обитателей, в том числе мидий, моллюсков и улиток, погибли из жары в Северо-Восточной части Тихого океана у берегов Канады, сообщает The Washington Post.

Морской эколог Алиса Геман отметила, что впервые стала свидетелем такого масштаба смертности среди морских организмов, передает mk.ru

По оценкам морского биолога Криса Харли, число погибших организмов может составлять около миллиарда. Руководитель программы исследований по оценке запасов морских беспозвоночных Департамента рыболовства и океанов Канады Кен отметил, что агентство отслеживает последствия жары.

Благодаря естественным природным механизмам мидии способны предохранять себя от высыхания. «Они удерживают воду внутри своей раковины и закрываются на суше, когда подвергаются воздействию приливов», - говорится в статье. Но на сей раз жара оказалась рекордной.

От происходящего терпят серьезный ущерб производители устриц. «Если вы потеряете 80 процентов своих устриц любого размера, значит, вы действительно потеряете бизнес на два или три года», - поведал директор Ассоциации производителей моллюсков Британской Колумбии Джим Рассел.

Ранее в некоторых районах Канады температура поднялась до 49,6 градуса. В штате Ванкувер были зафиксированы 130 смертей, так или иначе связанных с погодой.
mk.ru
  • Сегодня, 09:24
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